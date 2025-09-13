Für Del Cueto ist das Duell mit Unterrath kein besonderes

…das bevorstehende Duell : „Ist das ein Stadtderby? Dann muss ich die Jungs vor dem Spiel ja noch ein bisschen heißer machen. Aber Spaß beiseite, für mich ist das ein Spiel wie jedes andere, das wir gewinnen wollen. Ich habe mir ein paar Infos eingeholt. Es spielen viele Japaner bei der SG. Sie werden schnell und quirlig und damit unbequem zu spielen sein. Dass Unterrath bislang drei von vier Ligaspielen gewonnen hat, spricht auch für deren Qualität.“

...den Saisonstart des eigenen Teams : „Punktemäßig bin ich nicht zufrieden. Vor allem die Niederlage gegen Turu wurmt mich. Da hätten zumindest einen Punkt mitnehmen müssen. Gott sei Dank haben wir gegen Amern gewonnen. Das war auch nicht leicht. Aber der neunte Platz ist natürlich nicht der, den wir dauerhaft belegen wollen.“

…das Verbesserungspotenzial : „Wir haben schon acht Tore in den ersten vier Partien kassiert. Das darf nicht unser Anspruch sein. Das Verhalten bei gegnerischen Standardsituationen ist schon etwas besser geworden. Die Umstellung von Mann- auf Raumdeckung greift langsam. Wir haben noch weitere Themen, an denen wir arbeiten müssen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir vor zwei Monaten gemeinsam fast ganz von vorne angefangen haben.“

…die bis dato magere Heimbilanz : „Ich habe keine Erklärung dafür. Wir haben ein Spiel auf Rasen und eines auf Kunstrasen gespielt. Beide Partien gingen verloren. Am Untergrund kann es also nicht gelegen haben. Wir müssen einfach mit Selbstvertrauen auf den Platz gehen. Dann werden sich auch die Resultate einstellen.“

…den bislang nicht berücksichtigten Qlirim Koshtanjeva : „Ich habe ihn persönlich noch gar nicht getroffen, kenne ihn bislang leider nur von Fotos. Er gehört zum Kader, hat aktuell aber noch Visumangelegenheiten zu klären. Ich hoffe, dass er schnell zum Team stößt, denn ich habe gehört, dass er ein richtig guter Fußballer sein soll. Qlirim ist aber kein Einzelfall bei uns. Wir haben noch einen internationalen Transfer getätigt. Für diesen Spieler liegt aber auch noch keine Spielberechtigung vor.“

…sein Verhältnis zu Unterraths Trainer Deniz Aktag : „Wir sind gute Kollegen. Ich kenne Deniz noch aus gemeinsamen Zeiten in Ratingen, habe damals das Oberliga-Team trainiert und er die zweite Mannschaft. Deniz sagt immer, ich sei sein Mentor. Wir schätzen uns wirklich. Ich freue mich auf das Wiedersehen. Aber die Punkte soll er am Sonntag bitte bei uns lassen.“