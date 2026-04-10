Für Davenstedt wird die Luft dünner

– Foto: Lorena Pietler

Zwei Niederlagen, zwei Geschichten: Während Lehrte im Mittelfeld verankert bleibt, wächst in Davenstedt nach dem Debakel der Druck.

Es ist kein Spiel der großen Versprechen, sondern eines der klaren Realitäten. Wenn der FC Lehrte am Sonntag den TuS Davenstedt empfängt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt verloren haben – und deren Niederlagen unterschiedlich einzuordnen sind.

Lehrte unterlag beim TuS Altwarmbüchen mit 1:2. Ein Ergebnis, das die grundsätzliche Ausgangslage jedoch kaum verändert. Mit 31 Punkten bewegt sich die Mannschaft im unteren Mittelfeld und verfügt über einen soliden Abstand zu den Abstiegsrängen. Die Saison verläuft ohne größere Ausschläge – eher geprägt von Stabilität als von Dynamik.