Für das Trainerteam: VfL Emslage präsentiert Jens Brand

Der VfL Emslage e.V. 1971 freut sich über eine wichtige Personalentscheidung für die neue Spielzeit: Jens Brand kehrt zum Verein zurück und wird das Trainerteam der ersten Mannschaft verstärken. Damit setzt der Klub auf eine vertraute und im Nachwuchsbereich bestens bewährte Trainerpersönlichkeit.

Brand sammelte in den vergangenen Jahren umfangreiche Erfahrung im Jugendfußball. Zunächst betreute er mehrere Mannschaften in der JSG Union Meppen/VfL Emslage, ehe er seine Arbeit in der Nachwuchsabteilung des FC Eintracht Rheine fortsetzte. Zuletzt war er als verantwortlicher Trainer in der JSG Meppen/Teglingen/Schwefingentätig und machte sich dort einen ausgezeichneten Namen.

Trotz seiner Stationen außerhalb hat Brand seinen Bezug zum VfL Emslage stets beibehalten. Besonders wertvoll für den Verein: Er kennt viele Spieler des aktuellen Kaders bereits aus früheren Jugendjahren. Unter Cheftrainer Oliver Peterswird er nun erstmals im Seniorenbereich arbeiten und dort seine Ideen, seine Erfahrung und seine enge Bindung zum Verein einbringen.