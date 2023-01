Für das Hallen-Masters in Dülken fehlen noch Teams Ausfallende Quali-Turniere stellen die Organisatoren vor der 30. Auflage des Masters vor organisatorische Herausforderungen.

Die Turniere in Nettetal, Schwalmtal, Kempen und Willich finden aus den unterschiedlichsten Gründen nicht statt. Deshalb müssen die Teilnehmer auf andere Weise ermittelt werden. „Für Nettetal haben wir uns dazu entschieden, die Teilnehmer per Losverfahren zu ermitteln“, erläutert Debock. „Doch auch das war nicht so einfach, weil auch hier einige Vereine absagen mussten, da bereits eine Woche nach dem Masters vom Kreis 6 Meisterschaftsspiele angesetzt sind.“ Per Los wurden dann der BSV Leutherheide und SuS Schaag als Teilnehmer ermittelt.

Ein ähnliches Problem gibt es auch für das 17. Frauenmasters. Auch hier gibt es keine Meisterschaften in den Kreisen 4 und 6. Nur die Gladbacher Stadtmeisterschaft entsendet zwei Teams, die sich sportlich qualifiziert haben. Hier werden an die weiteren teilnehmenden Teams Wildcards vergeben. „So gibt es in diesem Jahr so viele Wildcards wie in den letzten 30 Veranstaltung nicht. Wer in der Kreisliga A oder höher spielt, darf sich gerne unter info@volksbankmasters.de bei uns melden“, so Debock. Einen Trost gibt es immerhin: Die Quali-Turniere in Krefeld, Mönchengladbach und Viersen finden wie gewohnt statt.