Für Budberger Eigengewächs endet lange Leidenszeit

Die Wende leitete Oliver Nowak mit dem 1:2 (60.) ein, nur zwei Minuten später glich Fynn Jansen aus. Mit dem verwandelten Strafstoß von Lennart Hahn zum 3:2 (75.) war das Spiel gedreht. In dieser Phase feierte auch Malte Kluge sein Comeback: Erstmals seit exakt fünf Monaten und dem Niederrheinpokalspiel gegen RWO stand der 19-Jährige nach einem Bandscheibenvorfall wieder auf dem Platz. Das Eigengewächs hatte sich zuvor schnell im Landesligateam zurechtgefunden und könnte nun wieder eine Option werden.

Finn Berg (82.) sowie erneut Nowak (85.) machten den Deckel zum 5:2-Endstand drauf. „Hinten raus gewinnen wir verdient, auch wenn Klosterhardt in den ersten 50, 55 Minuten richtig stark war“, betonte Wilke.