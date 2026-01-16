Für Budberger Eigengewächs endet lange Leidenszeit

Der SV Budberg ist am Mittwochabend mit einem klaren Heimsieg in die verspätet gestartete Wintervorbereitung eingestiegen. Im ersten Testspiel bezwangen die Rheinberger Bezirksliga-Spitzenreiter Arminia Klosterhardt aus der Gruppe 6 unter Flutlicht mit 5:2 (0:1). Im Mittelpunkt stand dabei die Rückkehr eines lange ausgefallenen Leistungsträgers.
Während Co-Trainer André Schulte in Duisburg die B-Trainer-Lizenz ausgehändigt bekam, nutzte sein Chef Tim Wilke die schneereiche Vorwoche für ein Alternativprogramm und warf in der Turnhalle neben dem Platz zur Ablenkung mit einigen Spielern auch ein paar Basketballkörbe. Nachdem die geplanten Auftaktduelle gegen die A-Jugend des FC Neukirchen-Vluyn und den VfL Repelen dem Wetter zum Opfer fielen, wurde kurzfristig ein neuer Testspielgegner organisiert.
Gegen die ambitionierten Oberhausener, die den Budbergern in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme in der Landesliga bereitet hatten, tat sich der SVB vor allem im ersten Durchgang schwer. Die Mannschaft des früheren Zweitliga-Profis Marcel Landers zwang die Gastgeber zu vielen unglücklichen Entscheidungen und nutzte einen Konter zur Führung: Jan-Niklas Pia traf nach einer halben Stunde zum 0:1. „Wir hatten in der ersten Halbzeit keine gute Positionierung, dazu einen individuellen Fehler vor dem ersten Gegentor“, analysierte Wilke. Offensiv blieb Budberg vor der Pause nahezu blass.
Zur zweiten Halbzeit wechselte Wilke – bis auf Lennart Hahn – komplett durch und stellte taktisch um. Doch zunächst der nächste Nackenschlag: Max Langerbein erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf 0:2. Bei der Entstehung half der SVB inklusive eines schlechten Torwartspiels entscheidend mit.
Dann aber änderte sich das Bild grundlegend. Budberg agierte mit besserer Körpersprache, brachte einen zusätzlichen Spieler ins Mittelfeld und stellte die Unterzahl im Zentrum auf Gleichzahl. Die Stammspieler Mike Terfloth und Fynn Eckhardt brachten die Sicherheit zurück. „Wir kamen mit einer anderen Struktur raus, waren mutiger, griffiger, ballsicherer und engagierter gegen einen robusten, aber nachlassenden Gegner“, lobte Wilke.
Die Wende leitete Oliver Nowak mit dem 1:2 (60.) ein, nur zwei Minuten später glich Fynn Jansen aus. Mit dem verwandelten Strafstoß von Lennart Hahn zum 3:2 (75.) war das Spiel gedreht. In dieser Phase feierte auch Malte Kluge sein Comeback: Erstmals seit exakt fünf Monaten und dem Niederrheinpokalspiel gegen RWO stand der 19-Jährige nach einem Bandscheibenvorfall wieder auf dem Platz. Das Eigengewächs hatte sich zuvor schnell im Landesligateam zurechtgefunden und könnte nun wieder eine Option werden.
Finn Berg (82.) sowie erneut Nowak (85.) machten den Deckel zum 5:2-Endstand drauf. „Hinten raus gewinnen wir verdient, auch wenn Klosterhardt in den ersten 50, 55 Minuten richtig stark war“, betonte Wilke.
Ein Sonderlob wollte der Coach trotz des letztlich klaren Endstands nicht verteilen: „Wir hängen das Ergebnis nicht zu hoch. Die zweite Halbzeit war viel besser. Ich will keinen hervorheben oder anschwärzen. Für uns war es nach vier Wochen das erste Testspiel – und wir haben viele Erkenntnisse gewonnen, die wir jetzt brauchen.“ Es bleibt also noch etwas Arbeit bis zum Restart gegen den 1. FC Lintfort am 31. Januar.
Weiter geht es bereits am Sonntag. Um 13 Uhr steht das nächste Vorbereitungsspiel gegen den OSV Meerbusch, Spitzenreiter der Bezirksliga, Gruppe 3, an.
