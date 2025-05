Für Budberg geht’s um Alles oder Nichts

Am Sonntag (15 Uhr) steht für den SV Budberg das wohl entscheidendste Auswärtsspiel der laufenden Landesliga-Saison auf dem Programm. Beim Zweiten Adler Union Frintrop geht’s um alles: Mit einem Sieg würde der Tabellendritte nach Punkten gleichziehen, wenn das Scherpenberg-Spiel erfolgreich für den SVB gewertet würde, und sich im Endspurt noch einmal dick im Aufstiegsrennen zurückmelden. Eine Niederlage hingegen könnte den Traum von der Oberliga endgültig platzen lassen. Das Team darf sich auf eine große Fan-Unterstützung freuen. In Essen wird eine vierstellige Kulisse erwartet.

Trainer Tim Wilke wollte im Vorfeld nicht mehr über den umstrittenen „Skandalpfiff“ aus dem Lowick-Spiel sprechen (2:2), als der vermeintliche Siegtreffer in der Nachspielzeit zu Unrecht wegen Abseits aberkannt wurde. Stattdessen richtete der Coach den Fokus auf das, was seine Mannschaft bislang geleistet hat. Große Kampfansagen bleiben aus.

Wilke sprach mit spürbarem Stolz über die Entwicklung seiner Mannschaft: „Das Jahr 2025 wirkt mit Platz neun in der Rückrundentabelle nach außen vielleicht enttäuschend, wenn man lange ungeschlagen Erster war. Aber wir dürfen das x-te Topspiel vor über 1000 Zuschauern bestreiten. In diese besondere Situation haben wir uns erneut selbst hineinmanövriert.“ Seit fünfeinhalb Jahren arbeitet das Team kontinuierlich zusammen, hat sich aus der Bezirksliga heraus in die Spitzengruppe der Landesliga gekämpft. „Wir schaffen es immer wieder, noch einen Schritt weiter zu gehen. Unabhängig vom Ausgang bleibt diese Saison überragend.“



Budberger Bescheidenheit

Ob‘s am Ende zum großen Wurf reicht oder nicht, mit Platz drei wäre Budberg ohnehin so gut wie nie zuvor in 80 Jahren. „Die möglicherweise beste Platzierung der Vereinsgeschichte hätte uns vor der Saison niemand zugetraut“, so Wilke. Auch ein Platz im Tabellenmittelfeld dürfe in Zukunft keine Krise darstellen: „Wenn wir irgendwann mal zwischen Platz acht und zwölf landen, dann muss auch das völlig normal sein. Wir dürfen uns nicht jede Woche in eine vermeintliche Krisensituation reden.“

Wilke betont, wie besonders die Budberger Leistung angesichts der Rahmenbedingungen ohne monetäre Mittel ist. Das mache es selbst schwer genug, mit potenziellen Neuzugängen aus unteren Ligen an einen Tisch zu kommen.



Fanbus rollt

Erstmals in dieser Saison ist ein Fanbus unterwegs – eine Tour, die Erinnerungen weckt an große Spiele der jüngeren Vereinsgeschichte wie das Meisterspiel in Goch 2023 oder den Pokalsieg gegen Scherpenberg 2024. Die aktuelle Aktion wurde eng mit dem Fanprojekt und der Mannschaft abgestimmt. „Ich bekomme jetzt schon Gänsehaut, wenn ich daran denke“, so Wilke.



Kader fast komplett

Personell kann der SVB fast aus dem Vollen schöpfen. Bis auf den gelb-rot-gesperrten Oliver Nowak und die Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord. Joker Lenny Pawlinski könnte eine Startelf-Option sein. Die finale taktische Abstimmung erfolgte am Freitagabend mit den Führungsspielern. Zur Einstimmung ging die gesamte Mannschaft noch gemeinsam essen. „Natürlich müssen wir gewinnen, um die Saison noch einmal richtig scharf zu machen“, sagt Wilke. „Wir sind bereit.“