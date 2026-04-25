Für Borussias U23-Coach Kirch ist die Tabelle zweitrangig

Gladbach setzte sich zuletzt mit 3:0 gegen den Wuppertaler SV durch. – Foto: Jochen Classen

„Nach dem Lotte-Spiel hatte ich das Gefühl, dass uns sehr wenig umhauen kann. Dann kam mit Dortmund aber die fußballerisch beste Mannschaft der Liga. Als wir das auch gewonnen hatten, hatte ich ein gutes Gefühl, dass wir es gegen Wuppertal abrunden“, blickt U23-Trainer Oliver Kirch zurück.

Gegen die Sportfreunde Lotte (3:1), die Reserve des BVB (2:1) und den abstiegsgefährdeten Wuppertaler SV (3:0) löste Borussia drei völlig unterschiedliche Aufgaben. „Das spiegelt den Geist, die Atmosphäre und die Leistungsbereitschaft in der Mannschaft ganz gut wider“, sagt Kirch, der in seiner Rolle als Trainer der U23 zum ersten Mal eine englische Woche begleitete. „Das war auch für uns als Trainerteam herausfordernd. Wir mussten uns reduzieren, haben aber jedes Mal ein Thema für das Spiel gefunden“, erklärt der 43-Jährige.

Kirchs Ansatz greift

Die Etappe mit neun Punkten in acht Tagen steht auch exemplarisch für die Entwicklung, die seit Beginn des Jahres stattgefunden hat. Nachdem Kirch übernommen hatte, gab es zunächst drei knappe Niederlagen in Serie – seitdem nur noch eine weitere bei acht Siegen und einem Remis. Die U23 hat sich in den vergangenen Monaten eine bemerkenswerte Flexibilität im Umgang mit verschiedenen Gegnern erarbeitet.

„Das zeugt schon von einer gewissen Reife“, betont Kirch, der seinen eigenen Anteil am Aufschwung nicht überhöhen will: „Trotzdem freut es mich, dass die Art und Weise, wie ich Fußball sehe und eine Mannschaft führen möchte, in der U23 funktioniert. Das ist vorher ja nicht garantiert. Wir machen die Dinge nicht anders als zu Beginn – jetzt ist es nur mehr verstanden worden.“

Der anhaltende Lauf erlaubt mittlerweile sogar die Aussicht auf die erste Vize-Meisterschaft seit zehn Jahren. Der aktuelle Tabellenzweite Rot-Weiß Oberhausen ist bei einem Spiel weniger aktuell drei Punkte entfernt.

Am vorletzten Spieltag trifft Borussia auf RWO. Dennoch sei die Tabelle „immer noch gar kein Thema“, sagt der Cheftrainer: „Gerade läuft es einfach gut. Ohne dass wir etwas machen, ist die Stimmung einfach so gut. Die Jungs brauchen gerade gar keinen Anreiz.“

Bochum ist gut drauf

Vom Kampf um die Vize-Meisterschaft ist der kommende Gegner als Zehnter zwar ein gutes Stück entfernt, der Blick auf die Rückrundentabelle zeigt aber, worauf sich Borussia am kommenden Montag (16 Uhr) einstellen muss.

Die U23 des VfL Bochum ist die fünftbeste Mannschaft der Rückserie und seit mittlerweile neun Spielen ungeschlagen.

„Die Bochumer haben es geschafft, ihren guten Fußball in Ergebnisse umzusetzen. Sie sind im Laufe der Saison reifer geworden und haben sich zu Recht unten rausgekämpft. Ich bin froh, dass so etwas belohnt wird und sie auch im kommenden Jahr in der Regionalliga spielen“, sagt Kirch zur Bochumer Reserve.

Die guten Nachrichten nehmen bei Borussia derweil auch mit Blick auf die Personallage zu: Yannik Dasbach und Nico Vidic sind nach längerer Verletzungspause ins Training zurückgekehrt. Das Spiel am Montag kommt für beide aber noch zu früh