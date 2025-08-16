Für Borussia Veen und den TuS Xanten geht’s ans Eingemachte

Wenn der Ball am Sonntagmittag in der Gruppe 4 der Bezirksliga wieder rollt, ist die Vorfreude bei Borussia Veen doppelt groß. Denn die „Krähen“ eröffnen um 15 Uhr gegen den TSV Weeze nicht nur die neue Saison, sondern auch den aufgebesserten Kunstrasen. „Alles ist angerichtet, der Zeitplan wurde eingehalten, wir konnten schon zweimal trainieren. Jetzt freuen wir uns, dass es endlich losgeht“, sagt Trainer Alexander Wisniewski, der gemeinsam mit Lukas Höptner als Gespann für neue Impulse sorgen möchte.

Die sieben Neuzugänge wurden gut integriert, das oberste Ziel bleibt der ähnlich souveräne Klassenerhalt wie in der vergangenen Spielzeit. „Das zweite Jahr ist immer schwerer, weil die Gegner einen besser kennen. Aber wir haben unsere Art und Weise, Fußball zu spielen, etwas angepasst“, so der Coach.

Dass der Auftaktgegner mit Wut im Bauch anreist, ist den Veenern bewusst: Aufsteiger TSV Weeze scheiterte jüngst im Niederrheinpokal an einem B-Ligisten und dürfte auf Wiedergutmachung aus sein. „Das werte ich als Ausrutscher. Wir erwarten einen kompakten und körperlich starken Gegner“, so Wisniewski. Die Suche nach einem weiteren Torhüter läuft weiter auf Hochtouren. Die Veener befinden sich zu einem „schwierigen Zeitpunkt“ in „einigen guten Gesprächen“. Vollzug ist noch nicht zu melden.

Auch der TuS Xanten geht mit viel Energie und Optimismus in die neue Bezirksliga-Spielzeit. Am Sonntag (15.30 Uhr) wartet mit dem Spiel bei Alemannia Pfalzdorf ein altbekannter Gegner. Erst im Winter trennten sich beide Teams auf dem dortigen Kunstrasen 2:2-Unentschieden – ein Resultat, das für Xanten im Abstiegskampf wertvoll war. Diesmal soll aus Sicht von TuS-Trainer Marcel Zalewski mehr drin sein. „Wir sind absolut heiß. Im ersten Spiel kommt es noch nicht auf Schönspielerei an. Es wird ein lauf- und kampfintensives Spiel“, sagt der Coach, der seine erste komplette Saison am Fürstenberg bestreitet.

Nach einem letzten lockeren Training am Donnerstag gönnte Zalewski seinen Spielern zwei freie Tage. „Wir wollten die Vorfreude hochhalten, damit alle am Sonntag mit leichten Beinen auflaufen. Der Fokus lag auf der Einstellung“, sagt er.

Personell kamen die Xantener ohne Sorgen durch die Vorbereitung. Der Coach hat die Qual der Wahl und seine Startelf schon im Kopf. Hinter einem Einsatz von Velibor Geroschus (Achillessehnenblessur) steht noch ein Fragezeichen. Jonas Vengels ist zurück im Training, Wito Wojchiechowski darf nach abgesessener Sperre ebenfalls wieder auflaufen.

Spannend bleibt die Frage, ob der neue US-Torwart Owen James Finnerty beginnen darf. Er wartet noch auf seine Spielberechtigung, während Offensivkraft Jonah Shao bereits einsatzbereit ist.