Mit einem strammen Flachschuss erzielte Jannick Piller den einzigen Bobinger Treffer. – Foto: Elmar Knöchel

Für Bobingen reicht es nicht zum Sieg Der TSV bleibt zum zehnten Mal ungeschlagen +++ Nullnummern in Langerringen und Königsbrunn +++ Kaufering feiert gegen Germaringen einen überzeugenden Sieg +++ Beim SV Egg ist der Wurm drin +++ Mering stürmt an die Spitze Verlinkte Inhalte BZL Schwaben Süd Kaufering TV Erkheim Babenhausen TSV Bobingen + 12 weitere

Im Gleichschritt eilen der TSV Bobingen, der FC Königsbrunn und die SpVgg‘s Langerringen und Lagerlechfeld zu Punkteteilungen. Für Bobingen und Langerringen sind jeweils ein Punkt durchaus in Ordnung. Für Königsbrunn und Lagerlechfeld sind Punkteteilungen dagegen nicht zielführend. Im Abstiegskampf zählen halt nur Siege. Somit kommen der FC und Lagerlechfeld auch nicht aus dem Tabellenkeller heraus. Durch den Patzer von Bobingen und einen souveränen 3:0-Erfolg über den TSV Legau hat der SV Mering die Tabellenführung in der Bezirksliga Süd zurückerobert.

Von Beginn an dominierte Bobingen das Spiel, kam auch immer wieder zu Chancen. In der 19. Minute schließlich erzielte Jannick Piller mit einem schönen Flachschuss das 1:0. Weitere Chancen blieben erst einmal ungenutzt. In der 25. Minute kam der FC Wiggensbach dann einmal zu einem seiner nur sporadisch vorgetragenen Angriffsversuche. Die Bobinger Abwehr, die wieder einmal in komplett neuer Besetzung spielte, war unsicher und verursachte letztlich einen unnötigen, aber berechtigten Strafstoß. Dieses Geschenk ließ sich Wiggensbachs Simon Kalb nicht entgehen und verwandelte sicher (26.). In der Folge und auch in der zweiten Halbzeit hätten die Bobinger das Spiel noch mehrfach für sich entscheiden können. Doch Pfosten, Querlatte und der gegnerische Torhüter standen immer wieder im Weg. So endete das Spiel unentschieden. Der Bobinger Trainer Dmitrij Peil lobte seine Mannschaft nach dem Spiel. „Wir haben gut gespielt. Drei dicke Chancen, allein in der ersten Halbzeit, sind einfach nicht reingegangen. Aber das Pressing und die Ballzirkulation waren sehr gut.“ Dazu, so Peil, sei die Personaldecke immer noch dünn. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Jannick Piller (19.), 1:1 Simon Kolb (26. Foulelfmeter)

Das einzige Tor des Tages in Langerringen wurde am Ende wegen eines vorangegangenen Stürmerfouls annulliert. – Foto: Elmar Knöchel

Eine Nullnummer gab es auch in Langerringen. Wobei die Spielvereinigung mit diesem Ergebnis durchaus leben kann. Das Spiel hatte letztlich keinen Sieger verdient. In einem schwachen Bezirksligaspiel war bei beiden Teams keine spielerische Linie zu erkennen. Beide Mannschaften setzten auf Kampf und körperliche Präsenz. Das war nicht dienlich für den Spielfluss. Zahlreiche Unterbrechungen wegen Foulspiels waren die Folge. Das führte dazu, dass sich beide Mannschaften mehr und mehr am Schiedsrichter abarbeiteten und das Fußballspielen zunehmend in den Hintergrund geriet. Der einzige wirkliche Aufreger des Spiel war Mitte der zweiten Halbzeit, als Bad Wörishofen vermeintlich den Führungstreffer erzielte. Doch hier bewies Schiedsrichter Reiter Größe: Nach Protesten der Langerringer beriet er sich mit seinem Linienrichter und nahm den Treffer zurück. Denn vorausgegangen war ein klares Foul eines Wörishofener Angreifers. Durch eine Gelb-Rote Karte und eine Zehn-Minuten-Strafe beendeten die Gäste aus dem Allgäu die Begegnung mit nur noch neun Spielern auf dem Platz. Bezeichnend, dass Langerringen auch aus dieser Überzahl am Ende der Partie keinen Nutzen ziehen konnte. Das 0:0 war gerecht, aber ein Unentschieden der schwächsten Art. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Alexander Reiter (Dasing) - Zuschauer: 125

Gelb-Rot: Thomas Waltenberger (82./FC Bad Wörishofen)

In der Günztal Arena trafen die Mannschaften von SV Egg an der Günz und FC Thalhofen aufeinander. Vor 150 Zuschauern dominierte der Gast das Spiel. Linus Zeiler brachte Thalhofen in der 40. Minute mit einem präzisen Schuss aus 16 Metern in Führung. Nicolas Steger erhöhte in der 58. Minute auf 0:2, als er nach einem schnellen Konter erfolgreich abschloss. Marvin Wahler setzte in der 79. Minute den Schlusspunkt und machte das 0:3. Egg konnte keine nennenswerten Chancen herausspielen und blieb ohne Treffer.

Schiedsrichter: Abdullah Carman (Hollenbach) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Linus Zeiler (40.), 0:2 Nicolas Steger (58.), 0:3 Marvin Wahler (79.)

Im Parkstadion am Berliner Platz dominierte die SpVgg Kaufbeuren im Spiel gegen den TV Weitnau und feierte einen klaren 4:0-Sieg. Martin Singer eröffnete in der 17. Minute den Torreigen nach einer präzisen Vorlage von Can Uygun. Nur 20 Minuten später erhöhte Robin Conrad auf 2:0, ebenfalls durch Uygun unterstützt. Nach der Halbzeit traf Can Uygun in der 61. Minute zum 3:0, wobei Robin Conrad erneut maßgeblich beteiligt war. Maximilian Nieberle erhielt in der 72. Minute eine Zeitstrafe von 10 Minuten. Kurz vor dem Abpfiff setzte Kevin Riehle den Schlusspunkt zum 4:0, erneut vorbereitet von Conrad.

Schiedsrichter: Laurenz Müller (Kötz) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Martin Singer (17.), 2:0 Robin Conrad (37.), 3:0 Can Uygun (61.), 4:0 Kevin Riehle (87.)

Keine Tore in Königsbrunn. Die gute Nachricht: Königsbrunn hat nicht verloren. Die schlechte Nachricht: Königsbrunn hat nicht gewonnen. Das Unentschieden im Heimspiel gegen Babenhausen gleicht einer Niederlage. Um aus dem Tabellenkeller herauszukommen, hätte es unbedingt einen Dreier gebraucht. Daraus wurde nichts. Königsbrunn bleibt weiter auf einem Relegationsplatz.

Schiedsrichter: Emmeran Schöller (Hollenbach) - Zuschauer: 80

Die Meringer taten sich zunächst schwer und hätten in den ersten 15 Minuten durchaus in Rückstand geraten können. Torhüter Adrian Wolf glänzte jedoch und auch Justin Sandru rettete in höchster Not, sodass der MSV ohne Gegentor blieb. Ab der 20. Minute fanden die Gastgeber besser ins Spiel und übernahmen die Kontrolle. In der 23. Minute spielte Daniel Kapfer einen guten Pass auf Simon Gail, der im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zur 1:0- Führung. Bis zur Pause blieben die Meringer die tonangebende Mannschaft und nahmen den knappen Vorsprung mit in die Kabine. Auch nach dem Seitenwechsel brauchte der MSV einige Minuten, um in die Partie zu finden. In der 65. Minute folgte dann der wichtige zweite Treffer: Fabio Gottwald leitete stark ein und schickte erneut Simon Gail auf die Reise, der seinen Doppelpack klarmachte und auf 2:0 erhöhte. „Der Treffer kam zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt. Wir haben uns schwergetan und Legau hatte eine sehr gute Phase“, resümierte Spielertrainer Thilo Wilke. Knapp eine Viertelstunde später scheiterte Gail zunächst am Legauer Torhüter, doch der eingewechselte Moritz Neumann stand richtig und verwandelte den Abpraller zum 3:0-Endstand (79.). „Wir haben heute eine bessere Leistung gezeigt als im vergangenen Spiel. Wir haben aber noch weiteres Verbesserungspotenzial. Natürlich steigt die Erwartungshaltung von uns an uns selbst und auch von außen. Wir dürfen aber nicht vergessen, woher wir kommen, und wollen uns einfach unabhängig von der Tabelle weiterentwickeln“, erklärte Wilke nach dem Spiel. Lokalsport FA

Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 121

Tore: 1:0 Simon Gail (23. Foulelfmeter), 2:0 Simon Gail (65.), 3:0 Moritz Neumann (79.)

Florian Bucher (am Ball) erzielte gegen Germaringen ein nicht alltägliches Tor. – Foto: Thorsten Jordan

Die Gastgeber überzeugten beim Heimspiel gegen Germaringen und verbuchten in der ersten Partie nach dem Rücktritt von Trainer Franco Simon einen deutlichen Sieg gegen den Tabellendritten Germaringen. Kaufering spielte von Beginn an schnell nach vorne und belohnte sich auch mit den wichtigen Toren. In der 7. Minute war es bereits der zweite Angriff, der zum Erfolg führte: Felix Mailänder bediente Manuel Detmar und der traf prompt zur Führung der Gastgeber. Germaringen hatte große Probleme, ins Spiel zu finden, was vielleicht auch ein bisschen dem Kunstrasen geschuldet war. Auf jeden Fall hatte der VfL die Partie komplett im Griff – in der ersten Halbzeit gingen nur drei Schüsse aufs Tor von VfL-Keeper Michael Wölfl, umso ärgerlicher war, dass davon einer auch reinging. Zu dem Zeitpunkt allerdings führte die Heimelf bereits mit 3:0: In der 12. Minute liefen Dominik Danowski und Bastian Dillinger gegen einen Germaringer aufs Tor zu, Danowski legte klug zu Dillinger, der musste nur mehr einschieben. Keine zehn Minuten später sorgte Florian Bucher mit einem Kunstschuss für die Vorentscheidung: Er verwandelte eine Ecke direkt zum 3:0 (21.). Dann durfte auch Germaringen – ein langer Ball ging über den weit vor dem Tor stehenden Kauferinger Keeper zum 1:3 ins Netz (28.). Doch per Elfmeter stellte Bucher in der 43. Minute auf 4:1 und die Partie war entschieden. Daran änderte auch der zweite Treffer der Gäste kurz nach der Pause nichts mehr. (Messelhäuser) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Lukas Lindemeir (Affing) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Manuel Detmar (7.), 2:0 Bastian Dillinger (12.), 3:0 Florian Bucher (21.), 3:1 Timo Wörz (28.), 4:1 Florian Bucher (43. Foulelfmeter), 4:2 Luca Katzer (47.)

Gelb-Rot: Daniel Osowski (51./SVO Germaringen)