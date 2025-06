Für Benrath-Hassels gilt: Sieg oder Zittern

In Nordamerika kämpft Deutschlands Eishockey-Superstart Leon Draisaitl aktuell um den begehrten Stanley Cup und ist nur noch drei Sieg vom bislang größten Triumpf seiner Karriere entfernt. Nicht ganz weit ist der Weg, den die Fußballer der SG Benrath-Hassels bis zum ersehnten erstmaligen Aufstieg in die Landesliga gehen müssen. In der Aufstiegsrelegation reichen der Elf von Nermin Ramic bestenfalls 180 Minuten, um die Sektkorken knallen zu lassen.