Für Beilstein II wird es heller, für Hammerweiher düster

Dillenburg. Der letzte April-Spieltag in der Fußball-B-Liga Dillenburg hat den Kampf um Relegationsrang zwei und die Situation rund um die beiden Direktabstiegsplätze deutlich beeinflusst. So nahmen die Aufstiegsaspiranten SSV Frohnhausen II und SSV Langenaubach Niederlagen hin, was den spielfreien Tabellenvierten SSV Wissenbach freuen dürfte. Im Kampf um den Klassenerhalt wird es für die SG Hammerweiher nach ihrer 1:5-Niederlage beim TuSpo Beilstein II immer düsterer. Denn neben Beilstein punktete auch der FC Flammersbach dreifach.