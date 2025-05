Für beide Seiten vorteilhaft

Gau-Odernheim/VG Rhein-Selz. Das Schild zur Kooperation mit dem 1. FC Kaiserslautern ist seit einigen Jahren abmontiert. Nun hat der TSV Gau-Odernheim einen neuen Partner gefunden, und das Zusammenwirken ist gänzlich anders ausgerichtet. Mit der SG Rhein-Selz will der Fußballclub vom Petersberg künftig in der Jugend die Kräfte bündeln, zum gegenseitigen Nutzen.

Der Impuls ging von der Spielgemeinschaft aus den Vereinen TuS Dexheim, TSV Uelversheim, TuS Dalheim und SV Friesenheim aus. Jannis Maurer, Cotrainer der Gau-Odernheimer U19, war der Kontaktmann. Die SG hat gute Aussichten, mit ihrer U19 Kreisliga-Meister zu werden. Und grübelt, ob ein Aufstieg in die Landesliga Sinn ergibt. Schließlich können, wenn es in der Folgesaison an hinreichend begabten Talenten mangelt, schnell Frust entstehen und Spieler verloren gehen. Aus ähnlichen Gedanken heraus verzichtete der TSV einst darauf, in die U15-Regionalliga hochzugehen.

Nun steht am Petersberg der erstmalige Sprung in eine Regionalliga an, und zwar mit der U19. Ein großer Sprung, auch für manchen Spieler, der aus der U17 herauskommt. Beim TSV hofften einige schon auf eine zweite A-Jugend-Mannschaft, um allen Eigengewächsen weiter eine sportliche Heimat zu bieten. Diese Gedanken sind hinfällig, seit die SG Rhein-Selz angeklopft hat. Der Gedanke: Die Gau-Odernheimer, die es nicht direkt in die U19-Regionalliga schaffen, sammeln zunächst leihweise in der Nachbar-Verbandsgemeinde Landesliga-Spielpraxis. Dabei bleiben sie, wie Sascha Merz erläutert, ihrem Heimatverein zugehörig.