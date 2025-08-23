Für beide ist klar: „Dieses Derby will keiner verlieren“

Endlich gibt es wieder das Bezirksliga-Derby zwischen Ratingen 04/19 U23 und dem Dauerrivalen SV Hösel (Sonntag, 13 Uhr, Götschenbeck). Drei Jahre mussten die Ratinger Fußballfans darauf warten, aber der Höseler Wiederaufstieg bringt endlich die neue Spannung ins Geschehen. Dass der Auftakt am vergangenen Sonntag auf beiden Seiten völlig daneben ging, ist Vergangenheit. Sowohl das Ratinger 0:3 beim TSV Eller 04 als auch das 1:4 des SVH daheim gegen den ASV Mettmann sind längst abgehakt.

So meint Hösels Vereinsboss Michael Rueber: "Ich kenne das noch bestens aus meiner aktiven Zeit. Für so ein Spiel, besonders gegen 04/19, da muss bei uns niemand besonders motiviert werden. Dieses Derby will keiner verlieren.Wir kommen mit einer rundherum starken Truppe an den Götschenbeck und wollen die ersten Punkte einfahren."

Aber auch die Gastgeber fiebern längst diesem Lokalkampf entgegen. Dazu der Trainer Andreas Voss: "Wir haben die Schlappe in Eller genau analysiert und werden aus den Fehlern unsere Lehren ziehen. Dass alle auf dieses Spiel brennen, ist selbstverständlich." Ähnlich sieht es der Sportliche Leiter Tobias Krampe: "Jeder weiß, um was es geht. Es muss eine Steigerung her, eine Entwicklung, die wir alle sehen wollen."

Durch die Gelb-Rot-Sperre gegen den Innenverteidiger Nolan Manassa muss die Abwehr umgebaut werden, und für die Offensive wird Verstärkung erhofft. Denn die "Erste" spielt anschließend an gleicher Stelle gegen den SC St. Tönis, und da ist Andreas Voss fest überzeugt, dass Eleftherios "Lefti" Vasileiadis und Leo Kaiser ihren Saisoneinstand im Bezirksliga-Team geben werden. Nach dem Abpfiff gibt es dann kein duschen, dann geht es direkt im Oberliga-Kader weiter.