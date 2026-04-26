Für Arnoldsweiler wird die Luft immer dünner

Erneut keinen Boden gutmachen konnten die Kleeblätter von Viktoria Arnoldsweiler im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga gegen den SV Eilendorf. Mit 1:2 kassierte das Team des zum Saisonende scheidenden Trainers Stephan Langen erneut eine knappe Niederlage, wodurch der Abstand zu den anderen bedrohten Teams wie Helpenstein zwar nicht größer geworden ist, jedoch die Anzahl der Möglichkeiten, den Sechs-Punkte-Rückstand aufholen zu können, stets kleiner wird.
Dementsprechend enttäuscht war der Coach der Viktoria nach Spielende. „Wir haben die Intensität gegen den Ball und die Handlungsschnelligkeit nicht über die gesamte Spielzeit hochhalten können, obwohl das im Training dieser Woche ein Schwerpunkt gewesen ist. Dazu haben wir im Spiel nach vorne oft die falschen Entscheidungen getroffen, sodass wir zwar viele Eckbälle hatten, aber zwingende Torchancen Mangelware geblieben sind“, war Langen nicht zufrieden mit der Leistung seines Teams.
Sein Gegenüber Jasmin Muhovic war stattdessen sehr zufrieden mit seinen Jungs, denn aufgrund vieler verletzter Spieler war er zu einigen Experimenten gezwungen. „In der ersten Halbzeit waren wir die überlegene Mannschaft mit vielen guten Tormöglichkeiten. Trotz des frühen Rückstandes sind wir ruhig geblieben und haben die vielen langen Bälle der Arnoldsweiler gut geklärt. Bei den Abschlüssen waren wir auch nicht zielsicher genug, sodass wir am Ende nur einen verdienten knappen Sieg holen konnten“, freute sich der Coach des SVE, der aufgrund des Personalmangels zwei A-Jugendliche und zwei Torhüter als Feldspieler auflaufen ließ.
Das Match begann für die Gäste sehr verheißungsvoll, denn in den ersten fünf Minuten besaßen sie bereits zwei hochprozentige Torchancen, nachdem sie die Gastgeber schnell überraschen konnten. Zunächst scheiterte Tobias Knoben nach einem Angriff über die rechte Seite freistehend am gut reagierenden Viktoria-Torwart Aiman Jahic, kurz danach köpfte Kokou Azanledji das Leder aus kurzer Entfernung knapp neben den Kasten.
In der elften Minute fiel dann völlig überraschend fast aus dem Nichts das 1:0 für die Kleeblätter, als Hussein Alawie nach einem Gestochere im Gästestrafraum das Leder über die Linie drücken konnte. Diese Führung konnte Arnoldsweiler nicht lange verteidigen, denn mit einem bundesligareifen Schuss in den Winkel aus gut 14 Metern schaffte Yannik Younga schnell den 1:1-Ausgleich.
Nach der Pause wurde die Viktoria agiler und belagerte zunächst den Strafraum der Gäste, doch nun konterten die Eilendorfer ihrerseits und besorgten durch Tobias Knoben in der 55. Minute das 2:1. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich vergab in der 60. Minute Shogo Maruyama, als er allein auf Keeper Fabian Rademacher zulief, jedoch den rechtzeitigen Abschluss verpasste.
Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de