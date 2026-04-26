Für Arnoldsweiler wird die Luft immer dünner Fußball-Landesliga: Kleeblätter kassieren gegen den SV Eilendorf knappe 1:2-Pleite. von Hans Peter Jonas · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

Hält den Sieg fest: SVE-Keeper Fabian Radermacher. – Foto: Manfred Heyne

Erneut keinen Boden gutmachen konnten die Kleeblätter von Viktoria Arnoldsweiler im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga gegen den SV Eilendorf. Mit 1:2 kassierte das Team des zum Saisonende scheidenden Trainers Stephan Langen erneut eine knappe Niederlage, wodurch der Abstand zu den anderen bedrohten Teams wie Helpenstein zwar nicht größer geworden ist, jedoch die Anzahl der Möglichkeiten, den Sechs-Punkte-Rückstand aufholen zu können, stets kleiner wird.

„Falsche Entscheidungen“ Dementsprechend enttäuscht war der Coach der Viktoria nach Spielende. „Wir haben die Intensität gegen den Ball und die Handlungsschnelligkeit nicht über die gesamte Spielzeit hochhalten können, obwohl das im Training dieser Woche ein Schwerpunkt gewesen ist. Dazu haben wir im Spiel nach vorne oft die falschen Entscheidungen getroffen, sodass wir zwar viele Eckbälle hatten, aber zwingende Torchancen Mangelware geblieben sind“, war Langen nicht zufrieden mit der Leistung seines Teams. Sein Gegenüber Jasmin Muhovic war stattdessen sehr zufrieden mit seinen Jungs, denn aufgrund vieler verletzter Spieler war er zu einigen Experimenten gezwungen. „In der ersten Halbzeit waren wir die überlegene Mannschaft mit vielen guten Tormöglichkeiten. Trotz des frühen Rückstandes sind wir ruhig geblieben und haben die vielen langen Bälle der Arnoldsweiler gut geklärt. Bei den Abschlüssen waren wir auch nicht zielsicher genug, sodass wir am Ende nur einen verdienten knappen Sieg holen konnten“, freute sich der Coach des SVE, der aufgrund des Personalmangels zwei A-Jugendliche und zwei Torhüter als Feldspieler auflaufen ließ.