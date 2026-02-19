– Foto: Florian Egbers

Zum Auftakt des 19. Spieltags in der Oberliga Niedersachsen steht der SV Wilhelmshaven vor einer richtungsweisenden Aufgabe. Gegen den SV Meppen II treffen unterschiedliche Saisonziele aufeinander: Die Gastgeber wollen den Anschluss an die Spitzengruppe halten, die Gäste ihre Position im Tabellenmittelfeld festigen.

Der SV Meppen II reist als Tabellenachter mit 23 Punkten an und bewegt sich damit im gesicherten Mittelfeld. Für die Emsländer steht vor allem ein stabiler Start in die Restrunde im Fokus.

Der SV Wilhelmshaven geht als Tabellenfünfter mit 29 Punkten in die Partie und steht unter Zugzwang, um den Kontakt zu den vorderen Plätzen der Oberliga Niedersachsen nicht abreißen zu lassen. Hinter den Top Vier hat sich ein dichtes Verfolgerfeld gebildet, in dem jeder Punktverlust unmittelbare Auswirkungen auf die Platzierung haben kann.

Wilhelmshaven setzt auf Heimstärke

Wilhelmshavens Teamchef Frank Löning betonte im Vorfeld den Respekt vor dem Gegner und verwies auf dessen spielerische Qualitäten. Gleichzeitig machte er deutlich, dass sich seine Mannschaft nicht verstecken wolle und der Anspruch bestehe, die drei Punkte im eigenen Stadion zu behalten. Die klare Zielsetzung unterstreicht die Ambitionen des Tabellenfünften, der sich weiterhin in Schlagdistanz zur Spitzengruppe halten will.

So., 22.02.2026, 17:00 Uhr SV Wilhelmshaven SV Wilhelmsh SV Meppen SV Meppen II 17:00 live PUSH

Mit nur einer Niederlage in 14 Spielen und einer der stabileren Defensivreihen der Liga bringt der SVW eine solide Ausgangsbasis mit. Gerade vor heimischem Publikum tritt die Mannschaft meist kontrolliert und effektiv auf.

Meppen II zwischen Ungewissheit und Selbstvertrauen

Die Vorbereitung der Meppener Reserve verlief ungewöhnlich. Trainer Carsten Stammermann schilderte die Bedingungen offen: „Nach der ziemlich ungewöhnlichen Wintervorbereitung ist es glaube ich für alle Teams eine Wundertüte. Wir sind seit dem 14.01. im Training, haben aber leider sehr wenig Fußball trainieren können.“

Der Coach verwies zudem auf die geringe Zahl an Testspielen, zuletzt jedoch auf einen deutlichen 5:0-Erfolg gegen den ASV Altenlingen. „Ich bin gespannt, wie die Jungs den Start hinbekommen“, sagte Stammermann mit Blick auf den Restrundenauftakt.

Die junge Mannschaft muss nun zeigen, wie schnell sie nach der langen Pause wieder in den Wettkampfmodus findet.

Rückblick auf das Hinspiel

Das erste Saisonduell endete am 30. August 2025 mit einem 2:0-Auswärtssieg für den SV Wilhelmshaven.

Für Wilhelmshaven ist ein Heimsieg nahezu Pflicht, um den Abstand zur Spitzengruppe gering zu halten. Meppen II hingegen könnte mit einem Auswärtserfolg den Blick wieder nach oben richten und den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herstellen.

Zum Restrundenstart der Oberliga Niedersachsen treffen damit zwei Teams aufeinander, deren Ausgangslagen unterschiedlich sind – deren Bedarf an einem gelungenen Auftakt jedoch gleichermaßen hoch ist.