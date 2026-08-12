Für Alemannia Zähringen geht's aus dem Urlaub direkt zum DFB-Pokal

Lena Fischer will am Sonntag im DFB-Pokal gegen den Top-Zweitligisten SC Sand das Spiel der Zähringer Fußballerinnen wie hier im südbadischen Pokalfinale ankurbeln. | Foto: Daniel Thoma

Die Fußballerinnen des TSV Alemannia Zähringen stehen vor einem echten Karriere-Highlight: Im DFB-Pokal trifft der Verbandsligist aus Freiburg am Sonntag, 16 Uhr, auf den Zweitligisten SC Sand.

Mitten in den Sommerferien nimmt die Spielzeit 2026/27 für die Fußball-Frauen von Alemannia Freiburg-Zähringen bereits Fahrt auf: Vier Wochen vor dem Start der Verbandsliga erwarten sie in den Playoffs des DFB-Pokals das südbadische Top-Team SC Sand. Das Spiel wird allerdings nicht in Zähringen, sondern im Gundelfinger Obermattenstadion ausgetragen.

Wie haben sich die Zähringerinnen für den DFB-Pokal qualifiziert?

Als südbadische Pokalsiegerinnen schafften die Spielerinnen von Trainer Markus Kreidel den Sprung in die Playoffs des DFB-Pokals. An Pfingsten gewannen sie das Finale des Verbandspokals gegen den SV Gottenheim mit 3:1. Damit war das Double für die Alemannia perfekt. Nach dem Meistertitel in der Verbandsliga lehnte Zähringen aber den Aufstieg in die Oberliga ab, weil die spielerische Substanz des Kaders für die höhere Liga nicht ausreiche. Einige Spielerinnen werden das Team und die Region Freiburg im Oktober aus Studiengründen verlassen.