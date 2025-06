Für Alban Hiseni vom SV Weil II ist der Aufstieg etwas ganz Besonderes

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der SV Weil II − Aufsteiger in die Bezirksliga. Die Fußballer waren über die gesamte Saison der Kreisliga A West das konstanteste Team und machten den Meistertitel am drittletzten Spieltag perfekt. Kapitän Alban Hiseni blickt zurück.

BZ: Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?

"Einer für alle, allen für einen." Das ist seit letztem Jahr unser Motto.



BZ: Mannschaftliche Geschlossenheit vorausgesetzt – was war darüber hinaus ein wichtiger Erfolgsfaktor?

Wir unternehmen auch außerhalb des Platzes viel miteinander. Jeden Monat haben wir einen Mannschaftsabend, an dem wir zum Beispiel einmal zum FC Basel in den St. Jakob-Park gegangen sind. Wir essen einmal im Monat gemeinsam oder haben auch mal ein Fifa-Turnier gemacht.



BZ: Die beste Anekdote der Saison?

Marco Compagnino hatte mal eines unserer Spiele auf Fupa.net gesehen, das um 14:00 Uhr beginnen sollte. Aber er dachte, das Ergebnis sei 14:0 – und fing an, in unsere Teamgruppe zu schreiben. Wir haben ihn erstmal eine Stunde in dem Glauben gelassen …

