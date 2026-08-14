Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Für A-Junioren des SC Waldgirmes soll alles besser werden
Teaser A-JUGEND: +++ Der SC Waldgirmes startet mit neuem Trainer und frischem Konzept in die Fußball-Verbandsliga. Was dahintersteckt und was der neue Mann zu sagen hat +++
Lahnau-Waldgirmes . Keine Frage, die vergangene Saison in der Fußball-Hessenliga der A-Junioren hatte sich der SC Waldgirmes anders vorgestellt. Bereits nach acht sieglosen Spieltagen trennten sich die Lahnauer von Trainer Thomas Hora, der inzwischen als Sportlicher Leiter der A-Junioren zurückgekehrt ist und es noch mal wissen möchte. Wie der Verein inzwischen weiß, war Hessens höchste Spielklasse mit den Rahmenbedingungen und auch der sportlichen Qualität der Gegner eine Nummer zu groß. Die Folge: Mitte dieses Jahres zog der SCW die unangenehmen Konsequenzen und zog seine Mannschaft zurück.