Für A-Junioren des SC Waldgirmes soll alles besser werden

Luca Kühnel (l.) und die A-Junioren des SC Waldgirmes greifen in dieser Saison in der Verbandsliga an. (Archivbild) © PeB

Lahnau-Waldgirmes . Keine Frage, die vergangene Saison in der Fußball-Hessenliga der A-Junioren hatte sich der SC Waldgirmes anders vorgestellt. Bereits nach acht sieglosen Spieltagen trennten sich die Lahnauer von Trainer Thomas Hora, der inzwischen als Sportlicher Leiter der A-Junioren zurückgekehrt ist und es noch mal wissen möchte. Wie der Verein inzwischen weiß, war Hessens höchste Spielklasse mit den Rahmenbedingungen und auch der sportlichen Qualität der Gegner eine Nummer zu groß. Die Folge: Mitte dieses Jahres zog der SCW die unangenehmen Konsequenzen und zog seine Mannschaft zurück.