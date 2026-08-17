„Für 90 Minuten reicht die Kraft nicht“

Wendessens Trainer Pascal Gos hatte seine Mannschaft gezielt auf die Aufgabe vorbereitet. „Wir wussten eins zu eins, was auf uns zukommt, haben uns eigentlich sehr gut darauf vorbereitet. Goslar hat genauso gespielt, wie wir uns das vorgestellt haben.“ Entsprechend zufrieden war der Trainer mit dem Auftritt seiner Mannschaft vor der Pause.

Nach der Pause stellte Wendessen um und versuchte, bestimmte Problemzonen besser zu kontrollieren. Doch nun machte sich zunehmend bemerkbar, dass die Gastgeber körperlich besser durch die Partie kamen. „Da muss man einfach sagen, sind wir auch an unsere Grenzen gestoßen, weil Goslar einfach deutlich fitter ist als wir.“

„In der ersten Halbzeit hat das sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben super verteidigt, haben kaum was zugelassen, konnten Nadelstiche setzen.“ Der SV Wendessen hielt den Goslarer SC damit lange vom eigenen Tor fern und ging mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeit.

In der 50. Minute fiel schließlich das erste Tor. Ivan Richir Tchani Fongang brachte Goslar mit 1:0 in Führung. Elf Minuten später erhöhte Yuri Alef Dos Santos Souza auf 2:0. Damit war der Widerstand der Gäste gebrochen.

Besonders bitter für Wendessen: Nach Einschätzung von Pascal Gos hatte sich seine Mannschaft bei mehreren Gegentreffern selbst Schuld. „Wir haben uns das Leben selber schwer gemacht. Ich glaube, zwei Tore sind genauso gefallen, wie wir sie besprochen haben.“ Bei einem weiteren Treffer sei dagegen einiges unglücklich zusammengelaufen: „Ein Tor, Slapstick, haben wir uns das Ding praktisch selber ins Tor gelegt.“

Nur vier Minuten nach dem 2:0 schlug Ivan Richir Tchani Fongang erneut zu. Sein zweiter Treffer bedeutete das 3:0 und sorgte endgültig für klare Verhältnisse. In der Nachspielzeit machte Jonas Sprengelmeyer mit dem 4:0 den Endstand perfekt.

Auch beim vierten Gegentor sah Pascal Gos vor allem die nachlassenden Kräfte als entscheidenden Faktor. „Und das vierte Tor, das 4:0, ist einfach nur, weil wir keine Kraft mehr hatten und nicht mal richtig verteidigen konnten.“

Damit war für den Wendessener Trainer auch die zentrale Erkenntnis des Nachmittags klar. „Dementsprechend 4:0 für Goslar geht in Ordnung.“ Der SV habe sich dem Gegner letztlich als zu bezwingbar erwiesen: „Unterm Strich muss man sagen, sind wir dann doch machbar gewesen für Goslar. Das muss man einfach so sagen, muss man einfach so zugeben.“

„Ich glaube nicht, dass Goslar individuell deutlich stärker ist als wir.“ Den entscheidenden Unterschied sah er vielmehr in der Fitness seiner Spieler.

Viele seiner Akteure hätten die Vorbereitung nur eingeschränkt absolviert. „Man merkt natürlich schon, dass viele bei mir in der Truppe die Vorbereitung nur zu 50 Prozent oder weniger absolviert haben.“ Genau das habe sich gegen eine Mannschaft wie Goslar bemerkbar gemacht.

„Das merkst du gegen Mannschaften wie Goslar, das merkst du gegen Mannschaften, die den Ball gut laufen lassen, wo du in Bewegung bist, verteidigst und dann, wenn du selber im Ballbesitz bist, bist du zu kaputt, um selber Aktionen setzen zu können. Und das ist halt schlecht.“

So konnte Wendessen die eigene gute erste Halbzeit nicht über die gesamte Spielzeit konservieren. „Erste Halbzeit haben wir es gut gemacht, aber für 90 Minuten reicht die Kraft nicht.“ Am Ende fiel Pascal Gos' Urteil deshalb eindeutig aus: „Unterm Strich Goslar verdient gewonnen, muss man sagen.“

Für den SV Wendessen geht es nun darum, möglichst schnell die körperlichen Voraussetzungen für die weiteren Aufgaben zu schaffen. Der Trainer formulierte das Ziel entsprechend klar: „Wir müssen jetzt zusehen, dass wir schnellstmöglich auf den Fitnessstand kommen, den wir benötigen, um in der Liga auch bestehen zu können, ganz klar.“

Trotz der deutlichen Niederlage fand Pascal Gos zum Abschluss anerkennende Worte für den Gegner: „Alles Gute in Richtung Goslarer SC.“ Der Goslarer SC 08 konnte sich derweil über einen 4:0-Erfolg freuen, der nach einer zunächst ausgeglichenen Partie vor allem durch die größere Fitness und die daraus resultierende Dominanz in der zweiten Halbzeit zustande kam.