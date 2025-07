Für 20 Millionen? Ex-Zebra vor Wechsel in die Bundesliga

Caspar Jander steht kurz vor der Erfüllung seines Traums, in der Bundesliga zu spielen. Der Mittelfeldspieler des 1. FC Nürnberg hat in der abgelaufenen Saison eine enorme Entwicklung gezeigt und steht nun bei mehreren Bundesligisten auf dem Wunschzettel. Eine mündliche Einigung soll bereits mit dem VfB Stuttgart erfolgt sein, der VfB und der Glubb sollen sich aber noch in Verhandlungen über die Ablösesumme befinden.

Mit einem angegeben Marktwert von sieben Millionen Euro ist Caspar Jander der mit deutlichem Abstand wertvollste Spieler des FCN. Er ist auch de Akteur, der mit 2.950-Einsatzminuten in der vergangenen Saison die meiste Zeit für Nürnberg auf dem Platz stand. Er überzeugte mit guten Leistungen, erzielte drei Tore und bereitete neun weitere Treffer vor. Das blieb den Scouts der Vereine aus der Bundesliga nicht verborgen. Mehrere Clubs sollen Interesse an dem 22-Jährigen bekundet haben und auch Anfragen aus England und Belgien sollen beim FCN eingegangen sein. Eine mündliche Einigung soll nun mit dem VfB Stuttgart erfolgt sein.

Bereits im Februar soll Bayer Leverkusen ein Interesse an Jander bekundet haben, die geforderte Ablösesumme soll den damaligen amtierenden Deutschen Meister nach Bild-Informationen aber abgeschreckt haben. Einige Monate später, nach weiteren konstant guten Leistungen und Einsätzen bei der jüngst beendeten U21-Europameisterschaft, dürfte die Summe nicht gesunken sein. Der VfB Stuttgart um Cheftrainer Dietmar Hoeneß werden um den Wert und das Potenzial Janders wissen. Ob sie bereit sind, so tief in die Tasche zu greifen, dürfte in Kürze entschieden sein.