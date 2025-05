Fünftes Derby soll ersten FCS-Sieg bringen

Drei Nachwuchsliga- und ein Pokalspiel gab es in der laufenden Saison zwischen den U17-Teams des 1. FC Saarbrücken und der SV Elversberg. Die Malstatter wollen im fünften Spiel am Sonntag (14 Uhr, FC-Sportfeld, Camphauser Str.) den ersten Sieg landen. Doch FCS-Trainer Joscha Klauck will sein Team deswegen nicht unter Druxk sehen. "Wir waren ja in keinem Spiel total unterlegen, hätten auch in manchen Spielen mehr erreichen können. Es wäre schön, wenn wir sie am Sonntag schlagen könnten und wir wissen mittlerweile, was wir besser machen können. Wir haben uns im Laufe der Saison zu einem Team entwickelt, das gegen jedes andere Team derGruppe gute Phasen hatte, das wollen wir auch gegen Elversberg fortsetzen. Elversberg ist in der Tabellen-Dritter, das FCS-Team Sechster unter sieben Teams.