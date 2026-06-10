Fünfter Zugang: Oberligist holt Verbandsliga-Talent

– Foto: Baier

Mit Noel Guerriero treibt die TSG Backnang ihre Kaderplanung für die kommende Oberliga-Saison weiter konsequent voran. Der 20-jährige Innenverteidiger wechselt von den Sportfreunde Schwäbisch Hall an die Etzwiesen und ist bereits der fünfte Sommerneuzugang der Murrtäler. Nach einer starken zweiten Saisonhälfte, in der sich die TSG den Klassenerhalt in der Oberliga Baden-Württemberg vorzeitig sicherte, richtet sich der Blick nun auf die nächste Entwicklungsstufe.

Mit Guerriero verpflichten die Backnanger einen Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits bemerkenswerte Erfahrungen gesammelt hat. Ausgebildet beim SSV Reutlingen 05 und später beim VfR Aalen, durchlief der Defensivspieler leistungsstarke Nachwuchsmannschaften und sammelte sogar erste Einsätze in der Regionalliga sowie in der Oberliga. In der vergangenen Saison stand er für Schwäbisch Hall regelmäßig in der Verbandsliga auf dem Platz und entwickelte sich dort zu einer festen Größe. Seine Verpflichtung passt damit exakt in das Profil, das die Backnanger Verantwortlichen seit Monaten verfolgen: junge, entwicklungsfähige Spieler mit Perspektive und bereits vorhandenem Leistungsnachweis.

Entsprechend zufrieden zeigen sich die sportlichen Leiter Marc Erdmann und Oguzhan Biyik. Beide kennen Guerriero noch aus seiner Zeit in Aalen und haben dessen Werdegang über Jahre verfolgt. Gerade im Defensivbereich sah die TSG nach dem Klassenerhalt Handlungsbedarf. Mit seiner körperlichen Präsenz, seiner Ausbildung und seinem Entwicklungspotenzial soll der 20-Jährige künftig für zusätzliche Stabilität sorgen. Gleichzeitig verkörpert er den eingeschlagenen Weg des Vereins, junge Talente gezielt zu fördern und in ein funktionierendes Umfeld zu integrieren.