Fünfter Zugang beim Bezirksligisten und Landesliga-Personalien

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Herren I: Marbach verstärkt weiter seinen Kader! Mit Alessio Iaciancio stößt ein ambitionierter Offensivspieler vom Landesligisten FV Löchgau zu unseren Blau-Gelben. Alessio steht für Mut nach vorne, Abschlussstärke und den klaren Willen, sich sportlich weiterzuentwickeln. Jung, zielstrebig und mit ausgeprägtem Torriecher ausgestattet, passt er perfekt zur Philosophie des FC Marbach und bringt genau die Mentalität mit, die unseren Weg auszeichnet. Ale: Benvenuto a Marbach! Schön, dass du da bist – auf eine starke Rückrunde!

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Ehningen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Pünktlich zum Wochenende, können wir euch heute weitere Zusagen für die neue Saison 2026/2027 verkünden! Manuel Schaitel und Ahmet Üstün bleiben auch in der kommenden Spielzeit Co-Trainer bei den #schalkwiesenkicker. Des Weiteren haben uns Marcel Sigloch sowie Gabriel Körtge Corral bereits ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben.

Wir freuen uns sehr, dass ihr auch in der kommenden Saison Teil der Familie der #blaugelben sein werdet!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Bernhausen

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Der TSV Bernhausen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, freut sich in der Winterpause über den Zugang von Emre Bayrak. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom KSV Renningen zum Landesligisten.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

