Fünfter Streich in Folge

– Foto: Christian Igel

„Unser Ansatz ist immer gut zu spielen, das haben wir zu wenig gezeigt, was auch mit den frühen Toren zu tun hatte, so fehlte der letzte Anreiz und Zielstrebigkeit, das ist schade, das können wir besser“, so Trainer Martin Hauswald. Die erste Möglichkeit besaß der Saalfelder Hook, der jedoch freistehend am glänzend reagierenden Gästekeeper Julian Knoll scheiterte (7.). In Führung gingen aber die Nullneuner, durch den spiel-und lauffreudigen Niklas Hoffmann, der sich auf dem rechten Flügel durchtankte und Torwart Onyshchenko überwand, der Rettungsversuch eines Saalfelder Abwehrspielers fand hinter der Torlinie statt (10.). Dann köpfte König, eine Flanke Moiseienkos knapp vorbei (14.). Die Antwort der Gäste erfolgte prompt, Anton Lvov zog aus 20 m ab und ließ Onyshchenko keine Abwehrchance (16.). Danach versäumten es die Arnstädter den Vorsprung auszubauen, so vergaben Anton Lvov (28.) und erneut Niklas Hoffmann (29., 39.) in aussichtsreichen Positionen gute Torgelegenheiten. Glück für die Gäste, als Lukas Hoffmann nach Königs Flanke nur an die Querlatte köpfte (44.).

Aber auch die Bachstädter hatten etwas Pech, als Patrick Hädrich Janes Grünerts Hereingabe per Kopf ans Gebälk setzte (57.). Anschließend verwalteten die Nullneuner ihren Vorsprung, während Saalfeld die Mittel fehlten, um das Hauswald Team in Bedrängnis zu bringen. Dustin Messing, konnte freistehend Torhüter Onyshchenko nicht bezwingen (60.), dann verzog Fehler aus der Distanz nur knapp (83.).