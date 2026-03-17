Fünfter Sieg in Serie – Osnabrück schlägt Mannheim 4:1

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Osnabrück baut seine Erfolgsserie aus. Beim 4:1-Heimsieg gegen Waldhof Mannheim glänzen David Kopacz, Robin Meißner mit einem Doppelpack und Robin Fabinski mit seinem ersten regulären Profitor.

Nach der Pause setzte Osnabrück seine Konterstärke konsequent um. Robin Meißner erzielte zunächst in der 54. Minute nach einer präzisen Seitenverlagerung von Lars Kehl das 2:0, wenig später erhöhte er auf 3:0. „Es macht unnormal Spaß, mit Lars zusammen zu spielen. Ich weiß, was ich an ihm habe“, lobte Meißner seinen Mitspieler, der zudem seine 30. Torbeteiligung für den VfL markierte.

Der VfL Osnabrück hat seinen fünften Sieg in Folge gefeiert und bleibt 2026 weiter ungeschlagen. Gegen Waldhof Mannheim legte David Kopacz bereits in der 12. Minute den Grundstein für den Erfolg. Nach einem abgewehrten Schuss von Lars Kehl reagierte der 26-Jährige blitzschnell und traf wuchtig ins obere Eck. „Tore fallen zu den richtigen Zeitpunkten, das hat uns Ruhe gegeben“, sagte Trainer Timo Schultz nach der Partie.

Kurz vor Schluss traf Robin Fabinski in der 84. Minute per Kopf zum 4:0 – sein erstes reguläres Profitor. „Es war jetzt eigentlich mein drittes. Zwei wurden aberkannt, aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass es passiert ist“, erklärte der 22-Jährige. Den Ehrentreffer für Mannheim erzielte Felix Lohkemper in der vierten Minute der Nachspielzeit, wodurch dem VfL die 16. Partie ohne Gegentor verwehrt blieb. „Unser Anspruch ist es immer, zu Null zu spielen. Da muss man jede Sekunde wach sein“, sagte Fabinski.

Auch defensiv überzeugte Osnabrück. Bjarke Jacobsen absolvierte 73 Ballaktionen, gewann 20 Zweikämpfe und wird wegen seiner fünften Gelben Karte im kommenden Auswärtsspiel gegen TSG Hoffenheim II fehlen. Schultz reagierte gelassen auf den Ausfall: „Auch da werden wir eine Lösung für finden.“

Nach dem Sieg überwog an der Bremer Brücke die Freude. Osnabrück ist nach der gleichzeitigen Niederlage von Energie Cottbus gegen Alemannia Aachen die einzige Mannschaft im deutschen Profifußball, die 2026 noch ungeschlagen ist. Mit sieben Punkten Vorsprung auf den Viertplatzierten MSV Duisburg kann das Team selbstbewusst auf das kommende Auswärtsspiel in Hoffenheim blicken. „Solange man die Welle surft, soll man auch draufbleiben. Wir wissen, dass uns nächste Woche ein schweres Spiel erwartet“, sagte Meißner.

VfL Osnabrück – SV Waldhof Mannheim 4:1

VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Niklas Wiemann, Jannik Müller, Robin Fabinski, Patrick Kammerbauer (70. Tony Rudy Lesueur), David Kopacz (70. Kai Pröger), Bjarke Jacobsen, Fridolin Wagner (80. Robert Tesche), Lars Kehl (80. Julian Kania), Ismail Badjie (57. Frederik Christensen), Robin Meißner - Trainer: Timo Schultz - Co-Trainer: Frithjof Hansen - Co-Trainer: Ferydoon Zandi

SV Waldhof Mannheim: Thijmen Nijhuis, Julian Rieckmann, Lukas Klünter, Niklas Hoffmann, Oluwaseun Ogbemudia, Sanoussy Ba, Samuel Abifade (66. Djayson Mendes), Diego Michel (55. Kushtrim Asallari), Denis Kryeziu (66. Vincent Thill), Felix Lohkemper, Lovis Bierschenk (55. Masca) - Trainer: Luc Holtz

Schiedsrichter: Felix Grund (Haidlfing) - Zuschauer: 14747

Tore: 1:0 David Kopacz (12.), 2:0 Robin Meißner (54.), 3:0 Robin Meißner (69.), 4:0 Robin Fabinski (84.), 4:1 Felix Lohkemper (90.+4)