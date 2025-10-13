Fünfter Sieg in Folge: Mu/Ku II schlägt Spitzenreiter Fredenbeck

Im Spitzenspiel der 2. Kreisklasse Stade hat der FC Mulsum/Kutenholz II den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer VfL Fredenbeck mit 2:1 besiegt. Die Mannschaft von Trainer Marvin Gudd gewinnt damit das fünfte Spiel in Folge und behauptet den dritten Tabellenplatz.

Beide Teams starteten kontrolliert in die Partie. „In der ersten Halbzeit waren beide Teams darauf bedacht, keine großen Fehler zu machen“, sagte Trainer Marvin Gudd. Die Gastgeber aus Fredenbeck kamen einmal gefährlich vor das Tor, als ein zu kurzer Rückpass zu einem Alleingang führte. Torwart René Fahrenkrug reagierte stark und verhinderte den Rückstand.

Nach dem Seitenwechsel brachte Joker Mazlum Delik, der zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden war, den FC Mulsum/Kutenholz II in der 52. Minute per Kopf nach einer Ecke in Führung. Der Ausgleich fiel in der 68. Minute durch den Fredenbecker Torjäger, der eine Flanke im vollen Lauf sehenswert in die obere Ecke versenkte. „Das war ein wirklich sehenswerter Treffer“, so Gudd.

Das Spiel blieb intensiv und ausgeglichen, Fredenbeck erspielte sich die klareren Chancen, während Mulsum/Kutenholz spielerisch aktiver blieb. In der 86. Minute war Delik erneut zur Stelle und erzielte mit seinem zweiten Treffer das 2:1.