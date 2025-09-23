Fünfter Sieg im fünften Spiel: Vierkirchen bleibt auf Kurs

Spielertrainer und Torjäger: Robert Friedrich. – Foto: FuPa

Spitzenreiter Vierkirchen schlägt auch den TSV Dachau 1865 III – Kollbach überzeugt mit Offensive.

Fünf Spiele, fünf Siege – jetzt ist der SC Vierkirchen die einzige Mannschaft mit der maximalen Punkteausbeute in der Fußball-A-Klasse München 1. In einem spektakulären Verfolgerduell besiegte der ASV Dachau II den TSV Altomünster 5:3. SC Vierkirchen – TSV Dachau III 3:1: Der Ligaprimus hatte keine leichte Aufgabe, weil er in vielen Situationen nicht das Spielglück hatte, und dazu kamen – aus Vierkirchener Sicht – strittige Schiedsrichterentscheidungen. „Wir haben uns gegen alle Widrigkeiten durchgesetzt“, sagte Trainer Tim Görlitz, der den Hut vor seiner Mannschaft zieht. Es sei kein Galaspiel gewesen, aber eine starke Willensleistung.

So., 21.09.2025, 14:30 Uhr SC Vierkirchen Vierkirchen TSV 1865 Dachau Dachau 65 III 3 1 Abpfiff Nach der Führung durch Michael Schwindl (27.) nutzten die Gäste eine Schwächephase zum Ausgleich von Sabri Ibo (54.). Vierkirchen schlug spät zurück durch Fabian Mataj (78., Elfmeter) und Christoph Drexler (87.). Der Sieg war natürlich verdient und zeigte die Mentalität des Tabellenführers, der nun alleine vorne steht.

ASV Dachau II – TSV Altomünster 5:3: Kreisklassen-Absteiger Dachau holte drei Punkte – und der Sieger des Spiels heißt SC Vierkirchen. Nun stehen die beiden Verfolger bei jeweils vier Siegen und einer Niederlage.

In der ersten Halbzeit waren die Dachauer drückend überlegen, während Altomünster nach zuletzt starken Auftritten auf der ganzen Linie enttäuschte. Das 3:0 mit den Toren von Gian Zepeda (1., 36.) und Michael Pech (12.) war dann auch die logische Konsequenz. Nach der Pause nahmen die Gäste dann auch spürbar am Spiel teil, kämpften sich auf 2:3 heran, mit den Treffern von Spielertrainer Raphael Penk (66.) und Florian Mederer (74.). Eine gute Phase reichte aber nicht in diesem Spitzenspiel, sodass der ASV auch noch Antworten parat hatte. Philipp Mühlbauer (82.) und Tim Klesel (86.) machten alles klar, vor Mederers Schlusspunkt (90.). TSV Arnbach II – 1. FC Kollbach 0:5: Mit drei Siegen, einem Unentschieden und einem Spiel Rückstand sind die Kollbacher gefühlt Tabellenzweiter und nun erster Verfolger von Tabellenführer Vierkirchen. Vor allem das Torverhältnis ist bemerkenswert: 23:1.

In Arnbach erledigte Spielertrainer Robert Friedrich den Gegner fast im Alleingang mit vier Toren (1., 36., 85., 87.). Nach dem ersten Tor in Sekunde 17 traf noch Cem Steger (14.). Bitter war, dass man trotzdem völlig überzeugenden Sieg zwei weitere Verletzte hat und sich Kollbachs personelle Situation vor dem Verfolgerduell mit Hebertshausen weiter verschärft. Die Arnbacher ließen sich nie hängen und kämpften mit toller Moral bis zur letzten Sekunde um ein achtbares Resultat. SC Inhauser Moos II – SpVgg Kammerberg II 1:1: Der Bann ist zumindest ein bisschen gebrochen: Die Kammerberger haben im fünften Spiel den ersten Punkt geholt. Damit steht die Null nur noch bei Arnbach II. Nach dem frühen Rückstand (4.) sorgte Daniel Meier in der 71. Minute des Kellerduells für den Ausgleich.

TSV Eintracht Karlsfeld III – TSV Allach II 6:0: Dieses halbe Dutzend hat richtig gutgetan. Karlsfeld feierte einen überzeugend herausgespielten ersten Saisonsieg im Kellerduell der beiden bis dahin noch sieglosen Teams. Nach den drei Toren von Stuart Dawood (24., 37., 57.) war alles klar, aber dann legten noch David Krutsch (64.), Damjan Cvijanovic (67.) und Julian Berth (73.) binnen neun Minuten dreifach nach.