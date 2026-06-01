Fünfter Neuzugang für Bad Abbach: Tobias Kellner kommt

Spielertrainer Simon Sigl (links) freut sich auf den neuen Innenverteidiger Tobias Kellner. – Foto: TSV Bad Abbach

Eine Verstärkung für die Abwehrkette hat der TSV Bad Abbach an Land gezogen. Der Landesligist hat sich, wie er am Montagmorgen vermeldet, die Dienste von Tobias Kellner gesichert. Der 27-jährige Innenverteidiger wechselt diesen Sommer vom ATSV Kelheim auf die Abbacher Freizeitinsel. Nach einigen Jahren in der niederbayerischen Bezirksliga West wagt die Abwehrkante den Sprung in die dritthöchste Amateurklasse.

Ausgebildet bei der SG Riedenburg/Painten, ging Kellner seine ersten Schritte im Erwachsenenbereich bei der heimischen SG Painten. Als Noch-A-Jugendlicher feierte er mit der SG den Aufstieg in die Kreisliga. Zur Saison 2019/20 schloss er sich dem ATSV Kelheim an. Im Dress des Bezirksligisten entwickelte sich der hochaufgewachsene und zweikampfstarke Innenverteidiger über die Jahre zum Abwehrchef – und zu einem absoluten Führungs- und Schlüsselspieler. Insgesamt bestritt Kellner 143 Bezirksligaspiele.



„Tobi will nun den nächsten Schritt gehen und sich in der Landesliga beweisen – und wir sind überzeugt, dass er das mit seiner Qualität und Mentalität erfolgreich meistern kann. Neben seinen sportlichen Qualitäten passt Tobi auch charakterlich perfekt zum TSV. Zudem wohnt er inzwischen in einem Nachbarort – ein Transfer, der für beide Seiten ideal ist“, teilt der TSV Bad Abbach auf seinen sozialen Kanälen mit.



