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Transfers
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Fünfter Neuzugang für Bad Abbach: Tobias Kellner kommt
Der erfahrene Innenverteidiger bringt vom ATSV Kelheim jede Menge Bezirksliga-Erfahrung mit auf die Freizeitinsel
von Florian Würthele · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Spielertrainer Simon Sigl (links) freut sich auf den neuen Innenverteidiger Tobias Kellner. – Foto: TSV Bad Abbach
Eine Verstärkung für die Abwehrkette hat der TSV Bad Abbach an Land gezogen. Der Landesligist hat sich, wie er am Montagmorgen vermeldet, die Dienste von Tobias Kellner gesichert. Der 27-jährige Innenverteidiger wechselt diesen Sommer vom ATSV Kelheim auf die Abbacher Freizeitinsel. Nach einigen Jahren in der niederbayerischen Bezirksliga West wagt die Abwehrkante den Sprung in die dritthöchste Amateurklasse.
Ausgebildet bei der SG Riedenburg/Painten, ging Kellner seine ersten Schritte im Erwachsenenbereich bei der heimischen SG Painten. Als Noch-A-Jugendlicher feierte er mit der SG den Aufstieg in die Kreisliga. Zur Saison 2019/20 schloss er sich dem ATSV Kelheim an. Im Dress des Bezirksligisten entwickelte sich der hochaufgewachsene und zweikampfstarke Innenverteidiger über die Jahre zum Abwehrchef – und zu einem absoluten Führungs- und Schlüsselspieler. Insgesamt bestritt Kellner 143 Bezirksligaspiele.
„Tobi will nun den nächsten Schritt gehen und sich in der Landesliga beweisen – und wir sind überzeugt, dass er das mit seiner Qualität und Mentalität erfolgreich meistern kann. Neben seinen sportlichen Qualitäten passt Tobi auch charakterlich perfekt zum TSV. Zudem wohnt er inzwischen in einem Nachbarort – ein Transfer, der für beide Seiten ideal ist“, teilt der TSV Bad Abbach auf seinen sozialen Kanälen mit.
Dass Tobias Kellner den ATSV Kelheim verlassen würde, das wurde vor wenigen Tagen bekannt. In Rahmen seines Abschieds sagte der 27-Jährige gegenüber FuPa: „Für mich war immer klar, dass ich den Schritt in die Landesliga noch probieren möchte. Mit nun 27 Jahren und privaten Umständen, die den Wechsel begünstigen, bin ich überzeugt, dass es für mich an der Stelle Sinn macht, den Schritt zu gehen.“
Genau wie Kellner wechselt auch Torwart Florian Dauerer diesen Sommer vom ATSV Kelheim zum TSV Bad Abbach. Neben diesem Duo hat sich der Mitte-Landesligist für die kommende Saison bislang mit drei weiteren Spielern verstärkt. Spielertrainer Simon Sigl freut sich auch den endlich spielberechtigten Ex-Profi Jannik Graf, auf Philip Bockes (Fortuna Regensburg) als neuen spielenden Co-Trainer sowie auf Nachwuchsmann Robin Gessner (U19 SpVgg GW Deggendorf).