Fünfter Landesliga-Zugang, gleich zwei Bezirksliga-Transfers

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der 18 Jahre alte Offensivspieler kommt aus der U19 des TuS Ergenzingen, wo er sich in der Oberliga nicht nur einen Stammplatz erarbeitet, sondern auch als bester Torschütze seines Teams auf sich aufmerksam gemacht hat. Sechs Treffer und seine offensive Vielseitigkeit verleihen der Personalie sportliches Gewicht. Hellstern kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden und erweitert damit die Möglichkeiten im Empfinger Angriffsspiel.

Die SG Empfingen treibt ihre Kaderplanung in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, mit klarem Blick auf die Zukunft voran. Mit Linus Hellstern hat der Verein nun seinen fünften Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt – und erneut einen Spieler verpflichtet, der in das erkennbare Profil der SGE passt: jung, talentiert und entwicklungsfähig.

Zugleich steht sein Wechsel exemplarisch für den Weg, den die SG eingeschlagen hat. Hellstern ist bereits der vierte Neuzugang unter 21 Jahren und damit Teil einer Strategie, die auf nachhaltiges Wachstum mit jungen Spielern setzt. Dass er aus dem nahen Dettensee stammt, unterstreicht zudem die regionale Verankerung dieses Kurses. Für Empfingen ist Linus Hellstern daher nicht nur ein weiterer Neuzugang, sondern ein Spieler, in dem man Entwicklung, Potenzial und Zukunft erkennt.

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Sportfreunde Lorch

Die Sportfreunde Lorch verstärken sich für die kommende Saison mit Nevio Iacobucci und holen damit einen Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits interessante Erfahrungen mitbringt. Ausgebildet wurde der Neuzugang in der Jugend von Normannia Gmünd, ehe ihn sein Weg zur TSGV Waldstetten führte. Dort arbeitete er bereits unter Aufstiegstrainer Krätschmer und sammelte sogar Landesliga-Erfahrung. Für Lorch ist dieser Transfer daher mehr als eine gewöhnliche Ergänzung des Kaders. Der Verein gewinnt einen Spieler, der das Umfeld seines Trainers kennt und bereits Einblicke in ein höheres Niveau erhalten hat. In Blau und Weiß verbindet sich damit die Hoffnung auf frische Impulse, Entwicklung und eine erfolgreiche gemeinsame Zeit.

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TSV Sickenhausen

Der TSV Sickenhausen hat seinen ersten markanten Transfer für die kommende Saison perfekt gemacht. Mit Kotaiba Mawardi kommt ein offensiv variabler und technisch starker Spieler an die Linde, der in den vergangenen Jahren seine Torgefahr bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat. Der 30-Jährige wechselt vom TSV Oferdingen und bringt die Erfahrung aus seinen Stationen beim TSV Eningen, SV Degerschlacht und Oferdingen mit.

Für Sickenhausen ist diese Verpflichtung ein deutliches Signal. Mawardi steht für Qualität im letzten Drittel, für Flexibilität im Offensivspiel und für jene Durchschlagskraft, die in einer langen Bezirksliga-Saison oft den Unterschied macht. Der Verein gewinnt damit nicht nur einen Angreifer mit nachgewiesener Torgefahr, sondern auch einen Spieler, der dem Team spielerisch zusätzliche Möglichkeiten eröffnet. Zugleich unterstreicht der TSV, dass auch aus dem bisherigen Kader zahlreiche Zusagen eingegangen sind – ein Hinweis darauf, dass in Sickenhausen mit Nachdruck an einer stabilen und ambitionierten Zukunft gebaut wird.

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