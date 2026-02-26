Fünfter gegen Sechster beim TSV Ehningen, SC Geislingen unter Druck

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Landesliga, Staffel 2, stehen am Wochenende die letzten offenen Partien an, bevor in der kommenden Woche der siebzehnte Spieltag weitergeht. Diese beiden Nachholspiele sind die einzigen vor dem regulären Neustart – und genau deshalb so wichtig. Oben ist das Rennen eng, unten wächst der Druck. In einer Liga mit einem Aufsteiger, einem Aufstiegsrelegationsplatz, einem Abstiegsrelegationsplatz und drei direkten Absteigern kann ein Nachholtermin die Tabelle und die Stimmung sofort verändern.

Am Samstag um 14:30 Uhr trifft der SC Geislingen auf den SV Böblingen – ein Spiel, das auf den ersten Blick nach Mittelfeld klingt, in Wahrheit aber viel mehr Schärfe hat. SC Geislingen steht mit 14 Punkten aus 14 Spielen auf Rang 14 (Torverhältnis 18:26) und damit in einer hochgefährlichen Zone. Der Abstand nach unten ist klein, die Abstiegsangst real, und jedes Heimspiel trägt sofort das Gewicht eines Richtungsentscheids. Der SV Böblingen reist als Neunter mit 20 Punkten aus 14 Spielen an (Torverhältnis 33:19). Die Punktzahl wirkt stabiler, die Tordifferenz sogar deutlich besser – und doch ist auch Böblingen noch weit entfernt von echter Ruhe. Gerade in dieser Liga kann ein Fehlstart ins Frühjahr schnell eine Serie auslösen, die das Tabellenbild kippen lässt. Böblingen hat mit 33 Toren eine starke Offensive für diese Tabellenregion, während Geislingen über die Defensive und enge Spiele kommen muss.

Für Geislingen ist diese Partie die Chance, vor dem 17. Spieltag ein echtes Lebenszeichen zu senden und den Druck auf die direkten Konkurrenten zu erhöhen. Für Böblingen ist es die Gelegenheit, sich mit einem Auswärtssieg aus der unruhigen Zone zu lösen und den Blick eher nach oben als nach unten zu richten. Genau diese Konstellation macht das Nachholspiel so emotional: Der eine kämpft um Luft, der andere um Stabilität. Das Spiel findet auf dem Kunstrasenplatz an der Michelberghalle in Geislingen/Altenstadt statt.

Am Sonntag, 01.03.26, um 14:30 Uhr folgt dann ein Duell aus dem oberen Tabellenbereich: TSV Ehningen gegen SV Waldhausen. Hier steckt spürbar mehr als nur ein Nachholspiel drin – es ist ein direktes Kräftemessen zweier Teams, die den Anschluss an die Spitzengruppe halten wollen. TSV Ehningen steht auf Rang 5 mit 28 Punkten aus 15 Spielen (Torverhältnis 35:17) und bringt damit eine starke Mischung aus Offensivkraft und defensiver Stabilität mit. SV Waldhausen liegt direkt dahinter auf Platz 6 mit 27 Punkten aus 15 Spielen (Torverhältnis 22:21). Der Abstand beträgt nur einen Punkt – und genau das macht diese Partie so wertvoll. Waldhausen kann mit einem Sieg an Ehningen vorbeiziehen und sich im Rennen um die oberen Plätze neu positionieren. Ehningen wiederum kann den direkten Konkurrenten distanzieren und vor dem Wiederbeginn der Liga ein klares Zeichen setzen. Auch der Blick nach oben verschärft die Bedeutung: Vorne stehen TSV Köngen (36 Punkte), 1. FC Eislingen (32) sowie TSV Bernhausen und TSGV Waldstetten (je 31). Wer aus diesem Nachholspiel als Sieger hervorgeht, bleibt zumindest in Reichweite dieser Gruppe und startet mit einer ganz anderen Energie in den 17. Spieltag. Wer verliert, hat nicht nur Punkte eingebüßt, sondern auch einen direkten Rivalen stark gemacht. Das ist die besondere Härte solcher Nachholspiele – und genau deshalb wird dieses Duell am Sonntag so brisant.