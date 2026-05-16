Fünfter Bezirksliga-Zugang, Trainer bleibt und weitere Verlängerungen

– Foto: Thomas Nast

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die Sportfreunde Lorch melden in der Bezirksliga Ostwürttemberg ihren fünften Neuzugang. Edvin Koldzic wechselt von der SG Bettringen an den Goldwasen und schließt sich zur kommenden Saison den Sportfreunden an. Lorch setzt damit seine Kaderplanung fort und ergänzt die Mannschaft um ein weiteres neues Gesicht.

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FC Durlangen

Der FC Durlangen treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 in der Bezirksliga Ostwürttemberg weiter voran. Mit Tobi Körger, Michel Tonhäuser, Max Hölzle und Moritz Winkler bleiben vier weitere Spieler dem Verein erhalten. Damit wächst das Fundament für die kommende Spielzeit Schritt für Schritt. Der FCD setzt auf Kontinuität, vertraute Abläufe und Spieler, die den Weg des Vereins bereits kennen. Jede Zusage erhöht die Planungssicherheit und stärkt das Mannschaftsgefüge für die nächsten Aufgaben.

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SGM Oppenweiler/Sulzbach

Die SGM Oppenweiler/Sulzbach setzt in der Frauen-Verbandsliga Württemberg weiter auf Arif Güdük. Im Rahmen des Heimsiegs gegen Derendingen unterschrieb der Verbandsliga-Trainer seinen Vertrag für die kommende Saison. Damit bleibt eine zentrale Figur der sportlichen Entwicklung an Bord. Der Verein verbindet seine Verlängerung mit Dank für die bisher geleistete Arbeit und der Hoffnung auf ein weiteres erfolgreiches Jahr. Für die SGM ist Güdüks Verbleib ein wichtiges Zeichen von Kontinuität und Vertrauen.

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FC Marbach II

Beim FC Marbach II nehmen die Planungen für die U23 in der Kreisliga B2 Enz/Murr weiter Form an. Lukas Danner übernimmt künftig die Rolle des spielenden Co-Trainers. Der 28-Jährige ist ein echter FCler, spielte schon in der D-Jugend in Marbach und kehrte nach einer Zwischenstation beim SGV Freiberg zurück. Seine Erfahrung und Vereinsliebe sollen der jungen Mannschaft Orientierung geben. Zudem kehrt Tim Scheuerle als Teammanager zurück und unterstützt organisatorisch. Am 21. Mai findet um 19.30 Uhr ein offenes Training auf dem Nebenplatz statt.

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Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Spielverlegung in der Kreisliga B7

TSV Crailsheim II – SGM Tiefenbach/Goldbach, bisher: 23.05., neu: 22.05.2026, 19:30 Uhr

B7-Reserven:

TSV Schrozberg – SGM Tiefenbach/Goldbach, bisher: 17.05., 12:30 Uhr, neu: 13:00 Uhr

eine weitere Spielverlegung in der Bezirksliga: SV Unterweissach – TSV Rudersberg, bisher: 23.05., neu: 25.05.2026, 15:00 Uhr

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