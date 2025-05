❗️Fünfte schwere Knieverletzung ❗️

ℹ️ Der FC Union Heilbronn muss leider lange auf Michael Wodarz verzichten, der sich im Heimspiel gegen die SG Sindringen-Ernsbach das vordere Kreuzband gerissen und dadurch leider monatelang fehlen wird.

➡️ Dabei fehlt dem FCU nicht nur eine tragende Säule in der Defensive, sondern auch ein gefährlicher Kopfballspieler in der Offensive und ein wichtiges Sprachrohr in der Kabine.