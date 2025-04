Fünfte Pleite in Serie: Mutiges Landsberg scheitert an Kirchanschöring

Trotz einer engagierten und kämpferischen Vorstellung musste sich der TSV Landsberg im ersten von fünf Auswärtsspielen in Folge knapp geschlagen geben. Beim SV Kirchanschöring unterlag das Team von Cheftrainer Alexander Schmidt mit 0:1 – ein Ergebnis, das den Spielverlauf nur phasenweise widerspiegelt. Besonders bitter: Unter schwierigen personellen Bedingungen zeigte der TSV einen ordentlichen Auftritt, blieb am Ende aber erneut ohne Ertrag.

Nach einem ausgeglichenen Auftakt ging der SV Kirchanschöring in der 22. Minute durch Nicklas Thorsten in Führung. Eine Flanke von der linken Seite fand den Angreifer am zweiten Pfosten, der den Ball aus dem Getümmel über die Linie drückte. Der TSV zeigte sich davon unbeeindruckt und kam noch vor der Pause zu guten Chancen. Auf beiden Seiten entwickelte sich ein munteres Spiel, in dem die Mannschaft um Kapitän Maximilian Holdenrieder mutig mitspielte.

Landsberg belohnt sich nicht

Nach dem Seitenwechsel übernahm Landsberg mehr die Kontrolle. Kilian Pittrich kam nach einer Ecke gefährlich per Kopf zum Abschluss, verfehlte das Ziel jedoch knapp. Auch Benedikt Auburger hatte den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte jedoch am gut reagierenden Kirchanschöringer Keeper.

In der Schlussphase zeigte der TSV eine engagierte Leistung und erspielte sich Vorteile, doch der Ausgleich blieb trotz aller Bemühungen aus.

Spielfreies Wochenende steht bevor

Die nächste Partie lässt nun etwas auf sich warten: Am kommenden Wochenende ist der TSV spielfrei, ehe es am Samstag, 19. April 2025, um 14:00 Uhr beim TSV Rain/Lech weitergeht. Dann steht das zweite von insgesamt fünf Auswärtsspielen am Stück an – Anpfiff im Georg-Weber-Stadion ist um 14:00 Uhr.