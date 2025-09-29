Fünfte Niederlage in Serie – Absteiger Neuried ist am Boden

Neuried – Die Ergebniskrise des TSV Neuried spitzt sich weiter zu. Die Würmtaler rangieren nach der 2:4-Heimpleite gegen den SV München West am Samstag mittlerweile auf dem letzten Platz der Kreisliga 2. Inhaltlich sah Cheftrainer Thomas Hiechinger dennoch über weite Strecken „eine positive Entwicklung“ im Vergleich zur Vorwoche. „Wenn man das Ergebnis ausklammert, habe ich eine gute Leistung gesehen“, bilanzierte der Übungsleiter.

Besonders in der Anfangsphase präsentierte sich der Bezirksliga-Absteiger ausgesprochen engagiert und zeigte eine passende Reaktion auf die letzten Resultate. „Es war eine super Energie auf dem Platz. Wir haben unseren Plan gut umgesetzt und mit Ball viel Druck ausgeübt“, lobte Hiechinger. So erarbeiten sich die Hausherren schon früh mehrere Eckbälle – und erfüllten im Zuge dessen schnell die erste Vorgabe des Trainers.

„Aus den ersten drei Ecken wollte ich ein Tor sehen“, berichtete Hiechinger. Schon im zweiten Versuch nach sieben Minuten sollte es klappen: Eine scharfe Hereingabe von Kapitän Danilo Ralic beförderte ein Münchener Verteidiger unfreiwillig ins eigene Netz.

Anschließend rückte zum Neurieder Bedauern der Spielleiter immer mehr in den Mittelpunkt. „Wahrscheinlich machen Spieler und Trainer in Summe deutlich mehr Fehler als die Schiedsrichter. In diesem Fall war es aber wirklich eklatant“, monierte der TSV-Coach. Demzufolge sei der Ausgleich durch einen unberechtigten Freistoß zustande gekommen. Abdou Jarmaine köpfte wenig später die nächste Ecke zum verdienten 2:1 ein und Neuried rettet die Führung in die Pause.

Neuried sah sich mental besiegt

Doch im zweiten Durchgang erhitzten weitere Pfiffe des Unparteiischen die Gemüter. Zunächst sei den Gastgebern ein möglicher Elfmeter verwehrt worden, dann sei das 2:2 infolge einer wohl falschen Eckballentscheidung gefallen, monierte Hiechinger, der aber auch seine Spieler in die Verantwortung nahm: „Davor haben wir zwei Riesenchancen. Wir müssen das 3:1 machen, das kreide ich den Jungs an.“

Mit der Gäste-Führung zehn Minuten vor Schluss war die Moral der TSV-Elf gebrochen. Wieder hatte der Neurieder Übungsleiter Fehlentscheidungen zu monieren. Sowohl „ein klares Foulspiel“ als auch eine Abseitsstellung in der Entstehung des 2:3 seien nicht gepfiffen worden. „Wir dürfen uns in solchen Situationen nicht runterziehen lassen, sondern müssen eine Jetzt-erst-recht-Mentalität entwickeln“, wünscht sich Hiechinger für die Zukunft. Neuried warf alles nach vorne, doch die Gäste sorgten per Konter für den 4:2-Endstand.