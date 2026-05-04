Fünfte Heimpleite in Serie: Hungerbach verliert Derby gegen Tabellenzweiten

Dafür gab’s Gelb-Rot: Hungerbachs Moritz Koso (in Weiß, am Boden) wird von Alexander Michel (l.) zu Fall gebracht. – Foto: Roland Halmel

„Das war ein dreckiger Sieg“, räumte Jürgen Staiger, Trainer von Antdorf/Iffeldorf, ein. „Hungerbach hat alles reingeworfen und hätte sich ein Unentschieden durchaus verdient“, ergänzte der Trainer, der mit dem Auftritt seiner Elf in der ersten Hälfte nicht einverstanden war. „Da haben wir nicht gut gespielt“, urteilte Staiger, dessen Truppe früh in Rückstand geriet.

Huglfing – Auch der Umzug auf den Kunstrasenplatz brachte nicht die erhoffte Trendwende. Im Derby gegen die SG Antdorf/Iffeldorf blieb die SG Hungerbach zum fünften Mal in Folge auf heimischem Rasen ohne Sieg. „Wir waren nicht das schlechtere Team, es fehlt uns einfach das Spielglück“, ärgerte sich Hungerbach-Coach Gerhard Bertl nach der aus seiner Sicht unverdienten 1:2-Heimniederlage gegen den Aufstiegskandidaten in der Kreisklasse 3. „Dass der Zweite gegen den Vorletzten spielte, hat man nicht gemerkt“, bedauerte Bertl, dass sein Team für den aufopferungsvollen Kampf nicht belohnt wurde.

Hungerbach verliert trotz starker Leistung gegen den Tabellenzweiten – Strafstoß sorgt für Unruhe

Eine Familien-Co-Produktion brachte die Hausherren in Front. Das gute Zuspiel von Lukas Streicher beförderte sein Bruder Jonas zum 1:0 (7.) in den Gästekasten. Mit einem Elfmeter, der von beiden Seiten unterschiedlich beurteilt wurde, glich Antdorf/Iffeldorf aus. „Das war normaler Körpereinsatz und kein Elfer“, meinte Bertl zur Aktion von Michael Fülla gegen Sabir Neziri.

„Das war ein klarer Schubser und zurecht ein Strafstoß“, meinte dagegen Staiger, nachdem Denny Krämer vom Punkt das 1:1 (23.) erzielte. In der Folge sahen die 120 Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. Die Gäste verfügten über etwas mehr Ballbesitz. Die torgefährlicheren Aktionen verzeichnete aber Hungerbach. Lukas Streicher und Jonas Listle verpassten vor der Pause gute Chancen zur erneuten Führung.

Stattdessen trafen die Gäste. Julian Ludewig (59.) profitierte beim 1:2 von einem zu kurzen Zuspiel von Torhüter Florian Pfaff. Pfaff machte seinen Patzer aber sofort wieder gut, weil er mit einer starken Parade gegen Ludewig (61.) das dritte Gegentor verhinderte. In der Folge drängten die Gastgeber auf den Ausgleich. Antdorf/Iffeldorf stand in der Abwehr aber stabil. Gefahr entstand nur bei Standards.

Listle traf dabei einmal das Außennetz (73.). Einen weiteren ruhenden Ball von Listle (86.) pflückte Nachwuchskeeper Tino Ladiges aus dem Winkel. Davor vergaben die Gäste, die nach der Ampelkarte (71.) gegen Alexander Michl in Unterzahl spielen mussten, noch zwei Konterchancen durch Krämer (75., 84.). Letztlich brachte Antdorf/Iffeldorf die knappe Führung aber über die Zeit und steht weiter auf Tabellenplatz zwei.