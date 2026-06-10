Fünfmal Zierenberg: Die Elf des Jahres der KLB Kassel Die Spielerinnen der Saison aus Sicht der FuPa-Community von red · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists gepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spielerinnen des jeweiligen Teams fließt in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Im Tor steht Korena Mizelli vom FSV Kassel. Die Torhüterin wurde sechsmal in die Elf der Woche gewählt und sichert sich damit den Platz zwischen den Pfosten. In der Saison kam Mizelli für den FSV Kassel auf zwölf Einsätze. Die Dreierkette bilden Lisa Wenske und Lea Wenske vom TSV Zierenberg sowie Michelle Vieth vom FSV Kassel. Lisa Wenske wurde sechsmal nominiert und steuerte acht Tore sowie zwei Assists bei, Lea Wenske kam auf acht Nominierungen sowie sechs Treffer und vier Vorlagen. Vieth wurde fünfmal in die Elf der Woche gewählt und sammelte ein Tor sowie ein Assist.

Im Mittelfeld führt Lea Arroyo Portillo von Olympia Kassel die Auswahl an. Sie wurde neunmal in die Elf der Woche gewählt und erzielte 31 Tore bei drei Assists. Neben ihr stehen Kim Monreal vom TSV Zierenberg mit zehn Treffern und zwei Vorlagen, Madita Knobloch, ebenfalls vom TSV Zierenberg, mit zwei Toren und einem Assist sowie Lara Kühlewind vom FSV Kassel, die vier Tore und zwei Assists beisteuerte. Im Angriff steht Marie-Sophie Rahmfeld vom TSV Zierenberg. Die Offensivspielerin wurde neunmal nominiert und sammelte 20 Tore sowie sieben Assists. Neben ihr stehen Mareike Wanner von TuS Viktoria Großenenglis III, die achtmal in der Elf der Woche vertreten war und auf starke 25 Tore sowie drei Vorlagen kommt, sowie Kim Nina Osuzd von Olympia Kassel. Osuzd wurde siebenmal berücksichtigt und erzielte 14 Tore bei einer Vorlage.