Fünfmal Remis: Die Brandenburgliga im kollektiven Gleichschritt

Die Brandenburgliga bot in der heutigen Fortsetzung des 16. Spieltags ein außergewöhnliches Bild der sportlichen Ausgeglichenheit. In sämtlichen Partien des Samstags mussten sich die Kontrahenten mit einer Punkteteilung begnügen, was die Konstellation in der Tabelle zwar zementiert, aber für enorme Spannung in den kommenden Wochen sorgt.

An der Oder entwickelte sich von der ersten Sekunde an eine einseitige, aber hochgradig unterhaltsame Partie. Der 1. FC Frankfurt überrumpelte den Absteiger Ludwigsfelder FC mit einem Blitzstart. Bereits in der 1. Minute eröffnete Marcel Georgi den Torreigen mit dem Treffer zum 1:0. Die Frankfurter blieben hungrig und erhöhten den Druck: In der 14. Minute war es erneut Marcel Georgi, der einen Foulelfmeter sicher zum 2:0 verwandelte. Noch vor der Halbzeit schraubte Danny Mank das Ergebnis in der 34. Minute auf 3:0 hoch.

Nach dem Seitenwechsel keimte bei den Gästen kurz Hoffnung auf, als Teisir Alhasan in der 50. Minute den Ehrentreffer zum 3:1 markierte. Doch Frankfurt ließ sich nicht beirren. In der 59. Minute stellte Lennox Liebner mit dem 4:1 den alten Abstand wieder her. Ludwigsfelde bewies zwar Moral, als Teisir Alhasan nur drei Minuten später in der 62. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 4:2 verkürzte, doch der Schlusspunkt gehörte den Hausherren. Danny Mank sorgte in der 85. Minute mit dem 5:2 für die endgültige Entscheidung. In der hitzigen Schlussphase sah Phillip Vogel vom Ludwigsfelder FC in der 90. Minute noch die Rote Karte. ---

Es war eine Zitterpartie vor 213 Zuschauern, die erst in den letzten Sekunden ihr explosives Ende fand. Lange Zeit sah es so aus, als sollte dem FSV Union Fürstenwalde gegen den Aufsteiger SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen kein Treffer gelingen. Dabei hatten die Gastgeber die goldene Chance zur Führung bereits in der 53. Minute auf dem Fuß: Nach einem Foulpfiff trat Erik Steinmetz zum Strafstoß an. Doch sein Schuss in die rechte Ecke aus Sicht des Schützen war schwach platziert und ohne die nötige Wucht. Torwart Manuel Mücke ahnte die Ecke, parierte den Ball und sicherte ihn sich im Nachfassen. Das Spiel steuerte auf ein torloses Remis zu, bis zur dritten Minute der Nachspielzeit. Es war eine gut getretene Ecke des Spiels, die für die späte Erlösung sorgte. Hysen Muca schlug den Ball mit seiner sechsten Saisonvorlage in den Strafraum, wo Yvan Ghilslain Ngoyou goldrichtig stand. Mit seinem vierten Saisontor köpfte er den Ball wuchtig in die linke Ecke zum 1:0-Endstand. ---

Vor 511 Zuschauern im heimischen Stadion am Quenz entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, der die Leidenschaft des Fußballs atmete. Die BSG Stahl Brandenburg wollte den Druck auf den Spitzenreiter erhöhen und ging in der 28. Minute durch Ibraima Cante mit 1:0 in Führung. Die Atmosphäre war elektrisierend, doch der Aufsteiger schaffte es nicht, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Der SV Germania 90 Schöneiche bewies Kämpferherz und belohnte sich in der 67. Minute durch den Ausgleichstreffer von Aaron Marcel Weber. ---

Das Spiel wurde abgesagt. Dies teilt der SV Altlüdersdorf dazu mit: "Leider muss der Start in die Rückrunde für unsere Brandenburgligamänner vertagt werden. Unser Hauptplatz ist noch nicht bespielbar." ---

In Sachsenhausen sahen 153 Zuschauer eine Begegnung, die ihre Höhepunkte fast ausschließlich in der Anfangsphase fand. Der Oberliga-Absteiger SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde erwischte einen Blitzstart durch Leandro Rodriguez Weber, der bereits in der 2. Minute zum 0:1 traf. Doch die Hausherren vom TuS 1896 Sachsenhausen zeigten eine prompte Reaktion. Dominic Schöps erzielte in der 9. Minute den Ausgleich zum 1:1. Danach neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass es beim Unentschieden blieb. ---

In Werder sahen 80 Zuschauer eine Partie, die von taktischer Disziplin und spätem Drama geprägt war. Der Tabellenletzte SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf trat keineswegs wie ein Kellerkind auf und ging in der 28. Minute durch José Raimundo Silva Magalhaes mit 0:1 in Führung. Lange Zeit rannte der Werderaner FC Viktoria 1920 vergeblich gegen das Abwehrbollwerk der Gäste an. Erst ein Foulspiel im Strafraum ebnete den Weg zum Punktgewinn: Dima Ronis behielt in der 79. Minute die Nerven und verwandelte den Elfmeter zum 1:1. ---

Der Tabellenführer wankte, aber er fiel nicht. Vor 120 Zuschauern sah sich der MSV 1919 Neuruppin einer mutig aufspielenden TSG Einheit Bernau gegenüber. Lucas Steinert schockte den Favoriten in der 8. Minute mit dem 0:1, doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Rafael Conrado Prudente glich nur drei Minuten später in der 11. Minute zum 1:1 aus. Bernau blieb jedoch gefährlich und ging durch Frederick Fiebig in der 35. Minute erneut in Führung. Es war abermals der Torinstinkt von Rafael Conrado Prudente, der den Ligaprimus in der 50. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 2:2 rettete. ---