 2026-07-08T14:26:30.907Z

Testspiel

Fünfmal Elfern – Arnschwang per 12:0 – Schwand überrascht

1. Runde im Kreispokal Cham/Schwandorf: Schönthal gewinnt Kreisliga-Duell gegen OVI-Teunz +++ Haselbach scheidet überraschend aus +++ Erzhäuser trat nicht an

von Florian Würthele · Heute, 21:50 Uhr · 0 Leser
Steuerte vier Tore zum 12:0-Kantersieg der DJK Arnschwang bei: Samuel Burgfeld (links).
Steuerte vier Tore zum 12:0-Kantersieg der DJK Arnschwang bei: Samuel Burgfeld (links). – Foto: Heiko Gietlhuber

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Totopokal CH/SAD
Willmering
SG Regental
Schönt/Prem
TSV Nittenau

Im Fußballkreis Cham/Schwandorf ging am Mittwochabend ein Großteil der 1. Pokalrunde über die Bühne. Neben vielen Favoritensiegen gab es auch die ein oder andere Überraschung. Für die wohl größte zeichnete der SV Alten-/Neuenschwand verantwortlich. Bereits gestern rang der A-Klassist den zwei Etagen höher ansässigen SV Haselbach im Elfmeterschießen nieder und steht in der nächsten Runde. Es war bei Weitem nicht das einzige Elfmeterschießen dieser Auftakt-Pokalrunde...

Auch auf vier anderen Plätzen entschied die „Glückslotterie“ Elfern über Sieg oder Niederlage. Dabei hatten die SpVgg Willmering-Waffenbrunn (in Schorndorf), die SG Silbersee (in Neunburg vorm Wald), der SC Altfalter (bei Vatanspor Schwandorf) und der SC Weinberg Schwandorf (gegen Nittenau) das glücklichere Ende für sich. Der FT Eintracht Schwandorf überraschte mit einem knappen Sieg über die klassenhöhere DJK Beucherling. In einem Duell zweier Kreisligisten behielt die SG Schönthal-Premeischl klar mit 3:0 die Oberhand über den angereisten FC OVI-Teunz.

So richtig viel Appetit auf Tore hatte die DJK Arnschwang. Der Bezirksliga-Absteiger mit Coach Erich Hartl schoss den TSV Winklarn (A-Klasse) mit sage und schreibe 12:0 ab. Kampflos kam der TV Bodenwöhr eine Runde weiter. Dessen Gegner, Gemeinderivale SV Erzhäuser-Windmais, trat wegen Personalmangels gar nicht erst an. Am morgigen Donnerstag wird die 1. Runde mit den Duellen DJK Dürnsricht gegen SV Kemnath a.B. und SG Saltendorf/Teublitz II gegen FC Maxhütte-Haidhof abgeschlossen. Die sechs teilnehmenden Bezirksligisten steigen erst im Achtelfinale ins Geschehen ein. Zuvor wird eine Zwischenrunde mit sieben Spielen vorgeschaltet.

Alle Spiele der 1. Pokalrunde im Überblick:

Mi., 01.07.2026, 19:00 Uhr
1. SG Regental
1. SG RegentalSG Regental
SC Katzdorf
SC KatzdorfSC Katzdorf
0
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Detag Wernberg
TSV Detag WernbergDetag Wernb. II
TSV Dieterskirchen
TSV DieterskirchenTSV Dieterskirchen
1
5
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Alten- u. Neuenschwand
SV Alten- u. NeuenschwandA/N-Schwand
SV Haselbach
SV HaselbachSV Haselbach
7
n.E.
6
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SSV Schorndorf
SSV SchorndorfSchorndorf
SpVgg Willmering-Waffenbrunn
SpVgg Willmering-WaffenbrunnWillmering
3
n.E.
4
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SG Schönthal-Premeischl
SG Schönthal-PremeischlSchönt/Prem
FC OVI-Teunz
FC OVI-TeunzFC OVI-Teunz
3
0
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
1. SG Regental
1. SG RegentalSG Regental II
SC Michelsneukirchen
SC MichelsneukirchenM'neukirchen
1
5
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
1. FC Neunburg v.W.
1. FC Neunburg v.W.Neunburg v.W
SG Silbersee 08
SG Silbersee 08SG Silbersee
6
n.E.
8
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
TSV Winklarn
TSV WinklarnTSV Winklarn
DJK Arnschwang
DJK ArnschwangArnschwang
0
12
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
TV Bodenwöhr
TV BodenwöhrBodenwöhr
SV Erzhäuser-Windmais
SV Erzhäuser-WindmaisErzhäuser
2
0
§ Urteil

Heute, 18:30 Uhr
TV Wackersdorf
TV WackersdorfWackersdorf
SG Fischbach / Steinberg
SG Fischbach / SteinbergSG Fischbach
1
6
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
FT Eintracht Schwandorf
FT Eintracht SchwandorfFTE Schwand.
DJK Beucherling
DJK BeucherlingBeucherling
3
2
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
FC Vatanspor Schwandorf
FC Vatanspor SchwandorfFC Vatanspor
SC Altfalter
SC AltfalterSC Altfalter
4
n.E.
6
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SC Teublitz
SC TeublitzSC Teublitz
ASV Burglengenfeld
ASV BurglengenfeldB'lengenfeld II
1
2
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg Bruck
SpVgg BruckSpVgg Bruck
SC Kreith/Pittersberg
SC Kreith/PittersbergSC Kreith
1
0
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SC Weinberg Schwandorf
SC Weinberg SchwandorfWeinberg SAD
TSV Nittenau
TSV NittenauTSV Nittenau
7
n.E.
6
Abpfiff


Noch ausstehend:
Morgen, 18:30 Uhr
SG Saltendorf / SC Teublitz
SG Saltendorf / SC TeublitzSG Saltendorf
FC Maxhütte-Haidhof
FC Maxhütte-HaidhofFC Maxhütte
18:30

Morgen, 18:30 Uhr
DJK Dürnsricht-Wolfring
DJK Dürnsricht-WolfringDürnsricht
SV Kemnath a. B.
SV Kemnath a. B.SV Kemnath
18:30