Fünfmal Elfern – Arnschwang per 12:0 – Schwand überrascht

Steuerte vier Tore zum 12:0-Kantersieg der DJK Arnschwang bei: Samuel Burgfeld (links). – Foto: Heiko Gietlhuber

Im Fußballkreis Cham/Schwandorf ging am Mittwochabend ein Großteil der 1. Pokalrunde über die Bühne. Neben vielen Favoritensiegen gab es auch die ein oder andere Überraschung. Für die wohl größte zeichnete der SV Alten-/Neuenschwand verantwortlich. Bereits gestern rang der A-Klassist den zwei Etagen höher ansässigen SV Haselbach im Elfmeterschießen nieder und steht in der nächsten Runde. Es war bei Weitem nicht das einzige Elfmeterschießen dieser Auftakt-Pokalrunde...

Auch auf vier anderen Plätzen entschied die „Glückslotterie“ Elfern über Sieg oder Niederlage. Dabei hatten die SpVgg Willmering-Waffenbrunn (in Schorndorf), die SG Silbersee (in Neunburg vorm Wald), der SC Altfalter (bei Vatanspor Schwandorf) und der SC Weinberg Schwandorf (gegen Nittenau) das glücklichere Ende für sich. Der FT Eintracht Schwandorf überraschte mit einem knappen Sieg über die klassenhöhere DJK Beucherling. In einem Duell zweier Kreisligisten behielt die SG Schönthal-Premeischl klar mit 3:0 die Oberhand über den angereisten FC OVI-Teunz.



So richtig viel Appetit auf Tore hatte die DJK Arnschwang. Der Bezirksliga-Absteiger mit Coach Erich Hartl schoss den TSV Winklarn (A-Klasse) mit sage und schreibe 12:0 ab. Kampflos kam der TV Bodenwöhr eine Runde weiter. Dessen Gegner, Gemeinderivale SV Erzhäuser-Windmais, trat wegen Personalmangels gar nicht erst an. Am morgigen Donnerstag wird die 1. Runde mit den Duellen DJK Dürnsricht gegen SV Kemnath a.B. und SG Saltendorf/Teublitz II gegen FC Maxhütte-Haidhof abgeschlossen. Die sechs teilnehmenden Bezirksligisten steigen erst im Achtelfinale ins Geschehen ein. Zuvor wird eine Zwischenrunde mit sieben Spielen vorgeschaltet.