Fünfkampf um die Spitze, Kellerduell in Wiehl

Im Top-Spiel treffen der SV Grün-Weiss Brauweiler und der FV Bad Honnef aufeinander. Nach dem fünften Spieltag standen noch die Gäste an der Spitze, allerdings verlor der FV durch eine 1:2-Heimpleite gegen Rheinbach die Tabellenführung am vergangenen Spieltag an die Grün-Weissen, die sich diese wiederum durch einen ungefährdeten 4:1-Erfolg in Spich sicherten.

"Ich erwarte mit Bad Honnef einen Gegner, der uns zuhause alles abverlangen wird, der mit Sicherheit nicht nach Brauweiler kommt um einen entspannten Nachmittag zu haben, sondern Punkte mitnehmen möchte und das gilt es zu verhindern", sagte Tuna Bilgin, Cheftrainer des SV. Sein Gegenüber hat ebenso viel Respekt vor dem kommenden Duell. "Grundsätzlich war mir vom Anfang der Saison klar, dass Brauweiler auf jeden Fall eine Mannschaft für das obere Drittel ist. Sie haben sich schon letztes Jahr in der Rückrunde aus meiner Sicht sehr gut entwickelt. Sie haben eine gute fußballerische Struktur, als aber auch eine gute individuelle Qualität", äußerte Benjamin Krayer, der Übungsleiter Honnefs über den kommenden Gegner. Er ergänzte noch: "Es ist denke ich auch verdient, dass sie an der Tabellenspitze stehen, wenn man sich so die Ergebnisse anguckt. Es ist aktuell einfach die konstanteste und reifste Mannschaft."

Für Brauweiler stehen die Zeichen gut, denn der SV ist seit dem ersten Spieltag ungeschlagen und konnte zudem einige souveräne Siege einfahren. "Ich glaube wenn wir so auftreten wie in den letzten Spielen, dann sind wir immer eine Mannschaft, die in der Lage ist Spiele zu gewinnen. Dementsprechend werden wir uns auf das Spiel vorbereiten und wenn wir so auftreten wie in den letzten Spielen, mit dem Selbstvertrauen das wir haben und auch eben der Stärke zuhause, dann können wir das Spiel gewinnen", erklärte Bilgin. Weiter führte er aus: "Aber wenn wir da auch nur ein Prozent nachlassen, dann kann diese ungeschlagene Serie auch reißen."

Kontrahent Bad Honnef hat derweil ganz eigene Probleme vor der Begegnung zu bewältigen. "Wir haben gerade ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen, hat jede Mannschaft wahrscheinlich über die Strecke einer Saison. Uns hat es jetzt ein bisschen schlimmer erwischt mit Sven Brand, der mit einer Leistenzerrung ausfällt. Mit Elhan Islamovic, ein absoluter Schlüsselspieler, der mit einer Knieverletzung erstmal auf unbestimmte Zeit ausfällt", verriet Krayer. Doch die Verletzungen sind nicht die einzigen Baustellen des Trainers, die er beschrieb: "Dann haben wir den ein oder anderen, der jetzt zumindest am vergangenen Sonntag nicht an die Leistungen der Vorwoche anknüpfen konnte, was auch ein völlig normaler Vorgang in einem Entwicklungsprozess ist. Da gilt es jetzt für uns die Jungs an die Hand zu nehmen und denen eine vernünftige Struktur an die Hand zu geben, dass sie im Optimalfall wieder an ihr Leistungsmaximum kommen können und dann werden wir sehen, was für uns in Brauweiler ergebnistechnisch dabei raus springt."

Nach der Pleite gegen Rheinbach will Krayer nun eine Reaktion seines Teams sehen, denn das Ergebnis war nicht der primäre Grund, der den Übungsleiter nervte. "Es wurmte mich, dass wir an dem Tag nicht gut genug performt haben, obwohl es aus meiner Sicht mehr als möglich gewesen wäre zu punkten. Zeigt uns einmal mehr, dass wir Woche für Woche ans Limit gehen müssen um zu Punkten", äußerte der Chefcoach des FV.

Es wird ein packendes und spannendes Duell zwischen Brauweiler und Bad Honnef erwartet, bei dem beide Mannschaften die Möglichkeit haben, durch einen Dreier am Ende des Spieltags an der Spitze zu stehen. "Es ist eine harte Nuss, die es zu knacken gilt", sagte Bilgin vor dem Duell mit Bad Honnef. Ob seine Mannschaft die harte Aufgabe bewältigen kann, oder ob der FV am Ende siegreich sein wird, bleibt abzuwarten.

BW Köln mit Blick auf den ersten Heimsieg