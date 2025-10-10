Fünfkampf um die Spitze, Kellerduell in Wiehl

Die Landesliga, Staffel 1 am Mittelrhein steht mit dem siebten Spieltag vor der Tür und bringt viel Spannung mit sich. Allen voran ist es an der Spitze eng, denn mit dem SV Grün-Weiss Brauweiler, dem FSV SW Neunkirchen-Seelscheid, dem SC Borussia Lindenthal-Hohenlind, dem SSV Homburg-Nümbrecht und dem FV Bad Honnef kämpfen gleich fünf Mannschaften um die Tabellenführung. Zeitgleich versuchen die Kellerkinder sich mit einem Dreier Luft zu verschaffen. Das ist der siebte Spieltag:
Im Top-Spiel treffen der SV Grün-Weiss Brauweiler und der FV Bad Honnef aufeinander. Nach dem fünften Spieltag standen noch die Gäste an der Spitze, allerdings verlor der FV durch eine 1:2-Heimpleite gegen Rheinbach die Tabellenführung am vergangenen Spieltag an die Grün-Weissen, die sich diese wiederum durch einen ungefährdeten 4:1-Erfolg in Spich sicherten.
"Ich erwarte mit Bad Honnef einen Gegner, der uns zuhause alles abverlangen wird, der mit Sicherheit nicht nach Brauweiler kommt um einen entspannten Nachmittag zu haben, sondern Punkte mitnehmen möchte und das gilt es zu verhindern", sagte Tuna Bilgin, Cheftrainer des SV. Sein Gegenüber hat ebenso viel Respekt vor dem kommenden Duell. "Grundsätzlich war mir vom Anfang der Saison klar, dass Brauweiler auf jeden Fall eine Mannschaft für das obere Drittel ist. Sie haben sich schon letztes Jahr in der Rückrunde aus meiner Sicht sehr gut entwickelt. Sie haben eine gute fußballerische Struktur, als aber auch eine gute individuelle Qualität", äußerte Benjamin Krayer, der Übungsleiter Honnefs über den kommenden Gegner. Er ergänzte noch: "Es ist denke ich auch verdient, dass sie an der Tabellenspitze stehen, wenn man sich so die Ergebnisse anguckt. Es ist aktuell einfach die konstanteste und reifste Mannschaft."
Für Brauweiler stehen die Zeichen gut, denn der SV ist seit dem ersten Spieltag ungeschlagen und konnte zudem einige souveräne Siege einfahren. "Ich glaube wenn wir so auftreten wie in den letzten Spielen, dann sind wir immer eine Mannschaft, die in der Lage ist Spiele zu gewinnen. Dementsprechend werden wir uns auf das Spiel vorbereiten und wenn wir so auftreten wie in den letzten Spielen, mit dem Selbstvertrauen das wir haben und auch eben der Stärke zuhause, dann können wir das Spiel gewinnen", erklärte Bilgin. Weiter führte er aus: "Aber wenn wir da auch nur ein Prozent nachlassen, dann kann diese ungeschlagene Serie auch reißen."
Kontrahent Bad Honnef hat derweil ganz eigene Probleme vor der Begegnung zu bewältigen. "Wir haben gerade ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen, hat jede Mannschaft wahrscheinlich über die Strecke einer Saison. Uns hat es jetzt ein bisschen schlimmer erwischt mit Sven Brand, der mit einer Leistenzerrung ausfällt. Mit Elhan Islamovic, ein absoluter Schlüsselspieler, der mit einer Knieverletzung erstmal auf unbestimmte Zeit ausfällt", verriet Krayer. Doch die Verletzungen sind nicht die einzigen Baustellen des Trainers, die er beschrieb: "Dann haben wir den ein oder anderen, der jetzt zumindest am vergangenen Sonntag nicht an die Leistungen der Vorwoche anknüpfen konnte, was auch ein völlig normaler Vorgang in einem Entwicklungsprozess ist. Da gilt es jetzt für uns die Jungs an die Hand zu nehmen und denen eine vernünftige Struktur an die Hand zu geben, dass sie im Optimalfall wieder an ihr Leistungsmaximum kommen können und dann werden wir sehen, was für uns in Brauweiler ergebnistechnisch dabei raus springt."
Nach der Pleite gegen Rheinbach will Krayer nun eine Reaktion seines Teams sehen, denn das Ergebnis war nicht der primäre Grund, der den Übungsleiter nervte. "Es wurmte mich, dass wir an dem Tag nicht gut genug performt haben, obwohl es aus meiner Sicht mehr als möglich gewesen wäre zu punkten. Zeigt uns einmal mehr, dass wir Woche für Woche ans Limit gehen müssen um zu Punkten", äußerte der Chefcoach des FV.
Es wird ein packendes und spannendes Duell zwischen Brauweiler und Bad Honnef erwartet, bei dem beide Mannschaften die Möglichkeit haben, durch einen Dreier am Ende des Spieltags an der Spitze zu stehen. "Es ist eine harte Nuss, die es zu knacken gilt", sagte Bilgin vor dem Duell mit Bad Honnef. Ob seine Mannschaft die harte Aufgabe bewältigen kann, oder ob der FV am Ende siegreich sein wird, bleibt abzuwarten.
Am vergangenen Spieltag beendete der SC Blau-Weiß 06 Köln die kleine Durststrecke von drei sieglosen Partien mit einem souveränen 4:0-Erfolg in Marialinden. Mit dem zweiten Dreier in der noch jungen Spielzeit verschafften sich die Kölner zunächst einmal ein wenig Luft im Tabellenkeller. "Der Sieg gegen Marialinden war enorm wichtig – nicht nur wegen der Punkte, sondern auch fürs Teamgefühl. Da wir aktuell fast jede Woche mit einer anderen Elf auflaufen, tut so ein Erfolg doppelt gut. Der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft ist stark, jeder arbeitet füreinander", betonte Sven Henke, der Cheftrainer des SC. Er merkte zudem noch an: "Für uns zählt momentan jeder Punkt und wenn uns am Sonntag der erste Heimsieg gelingt, wäre das natürlich ein tolles Zeichen und eine schöne Belohnung für die Mannschaft."
Nach dem wichtigen Triumph über Marialinden wartet im kommenden Spiel der SV Schlebusch, der aktuell auf dem 13. Platz steht, auf die Blau-Weißen. Henke sagte folgendes über den kommenden Gegner: "Schlebusch war in der Vergangenheit immer sehr diszipliniert und gut organisiert, vor allem gegen den Ball. Ich bin gespannt, welche Veränderungen der neue Trainer mitgebracht hat und wie sie am Wochenende gegen uns auftreten werden. Unterschätzen werden wir sie auf keinen Fall."
Mit einem weiteren Sieg könnte seine Mannschaft große Schritte in der Tabelle machen. Gleichzeitig geht es für den weiter unten stehenden SV Schlebusch darum, mit einem Erfolg ein Zeichen in der Abstiegszone zu setzen und sich zeitgleich Luft zu verschaffen.
Die weiteren Partien des siebten Spieltags:
Der vergangene 4:0-Erfolg in Schlebusch war wettbewerbsübergreifend der sechste Sieg in Folge für den FSV SW Neunkirchen-Seelscheid, der somit nach sechs Spieltagen auf dem zweiten Tabellenplatz steht. Der kommende Gegner TuS Mondorf sicherte sich in der vergangenen Liga-Partie den ersten Dreier der noch jungen Spielzeit und kletterte somit auf den elften Rang. Auf diesen Triumph wollen die Hausherren auch im Duell mit Neunkirchen aufbauen und die Serie der Gäste durchbrechen. Der FSV könnte derweil mit einem weiteren Erfolg auf den ersten Platz springen.
Absteiger FV Bonn-Endenich kassierte nach dem bitteren Pokalaus im Kreispokal auch eine Niederlage im Liga-Duell mit Lindenthal. Der Abstand auf die Spitze vergrößerte sich zeitgleich auf vier Zähler für die Bonner. Nun geht es gegen den SSV Homburg-Nümbrecht, der in den vergangenen beiden Spielen siegreich war und mit elf Punkten auf dem vierten Rang verweilt. Nur zwei Zähler trennen den SSV von der Tabellenführung. Mit einem Sieg und Patzern der oben stehenden Vereine, können die Homburger an die Spitze springen. Für Endenich muss wieder ein Dreier her, um nicht früh den Anschluss an den ersten Platz zu verlieren.
Das Kellerduell des Spieltags findet zwischen dem FV Wiehl und dem TuS Marialinden statt. Während die Gäste eine deutliche 0:4-Klatsche gegen die Blau-Weißen Kölner am vergangenen Spieltag einstecken mussten, kassierte Wiehl spät in der Nachspielzeit gleich zwei Gegentreffer und musste somit wieder ohne etwas Zählbares nach Hause fahren. In der Partie gegen Marialinden ist der FV nun zum Punkten gezwungen, um nicht den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze zu verlieren. Marialinden könnte sich derweil mit einem Dreier Luft im Tabellenkeller verschaffen.
In der vergangenen Begegnung verlor der SC Fortuna Bonn knapp mit 1:2 gegen Mondorf und musste zeitgleich die vierte Liga-Pleite in Serie hinnehmen. Aktuell stehen die Bonner daher auf dem vorletzten Tabellenplatz. Im Duell mit dem 1. FC Spich will die Fortuna den Negativtrend stoppen und ein Zeichen im unteren Drittel setzen. Gleichzeitig will der FC eine Reaktion auf die 1:4-Heimpleite gegen Tabellenführer Brauweiler zeigen, um so in der Tabelle klettern zu können.
Sowohl der SC Rheinbach, als auch der SV Eintracht Hohkeppel II feierten am vergangenen Spieltag einen Überraschungserfolg. Während die Rheinbacher den Favoriten aus Bad Honnef mit 2:1 besiegten, fuhr die Eintracht einen deutlichen 5:1-Heimsieg gegen Flittard ein. Beide Mannschaften gehen daher mit neu gewonnenem Selbstvertrauen in das direkte Duell. Aktuell hat der SV noch einen Zähler mehr auf dem Konto als der SC. Der Sieger der Begegnung könnte einige Plätze nach oben klettern und sich zeitgleich aus dem unteren Tabellendrittel verabschieden.
Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind holte sich wettbewerbsübergreifend vier Siege in Folge und kletterte somit auf den dritten Rang. Der kommende Gegner, die Spielvereinigung Flittard, kassierte in der Liga hingegen zwei Pleiten in Serie und rutschte somit auf den siebten Platz ab. Allen voran die 1:5-Niederlage in Hohkeppel am vergangenen Spieltag war schmerzhaft für die Spielvereinigung. Im Duell mit Lindenthal soll nun wieder gepunktet werden um einen Negativtrend im Keim zu ersticken. Die Borussia kann derweil mit einem Dreier die Tabellenführung erobern.