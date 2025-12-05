Fünfkampf um die Eins: Wer krönt in Stuttgart/Böblingen die Hinrunde?

Vaihingen und Deckenpfronn eröffnen den Spieltag ganz oben gegen gesichertes Mittelfeld, während TV Darmsheim beim Tabellenletzten VfL Oberjettingen seine Aufstiegsambitionen unterstreichen möchte. Im Tabellenkeller kommt es mit SV Nufringen gegen Croatia Stuttgart sowie TSV Dagersheim gegen ASV Botnang zu richtungsweisenden Partien im Kampf gegen drei direkte Abstiegsplätze und die Relegation. Im Verfolgerfeld treffen TSV Musberg und Aufsteiger TSV Jahn Büsnau sowie SV Rohrau und TV Echterdingen II in Spielen aufeinander, in denen es um den Anschluss an die Aufstiegsränge geht. Zudem wollen SV Bonlanden und VfL Herrenberg sowie SpVgg Holzgerlingen gegen Spvgg 1897 Cannstatt wichtige Punkte zwischen Europa-League-Träumen und Abstiegssorgen sammeln.
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________