Befindet sich Mühlhausen (blau-gelb) auf dem Sprung zur Meisterschaft? – Foto: Foto Pfeifer

Fünfkampf um den Titel Verbandsliga +++ Mühlhausen mittendrin im Meisterrennen +++ Im Tabellenkeller benötigt "Ziegele" eine ganz starke Rückrunde für den Klassenerhalt Verlinkte Inhalte Verbandsliga SV Waldhof II VfB Eppingen SG Kirchheim Mühlhausen + 12 weitere

Gleich fünf Mannschaften dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf die Meisterschaft in der Fußball-Verbandsliga machen. Dahinter folgt ein dünn besetztes Mittelfeld, ehe die halbe Liga mit mehr oder weniger großen Abstiegssorgen über den Winter kommen muss. In unserem Fazit zur Saisonhalbzeit werfen wir einen Blick auf die Lage der Liga.

Mehr Spannung geht nicht Zum Vorrundenabschluss trennten den Ersten vom Fünften lediglich zwei, nach dem ersten Rückrundenspieltag vier Zähler. Mehr Spannung können sich Liebhaber des Amateurfußballs nicht wünschen in der höchsten Spielklasse des badischen Verbandsgebiets. Mittendrin in dieser Gruppe steht der 1.FC Mühlhausen. Der Vorjahresdritte befindet sich auf dem besten Weg die vierte Spielzeit in Serie unter den Top Fünf zu beenden. Es stellt sich die berechtigte Frage, ob diese Saison der große Wurf gelingt? Der Kader ist jedenfalls breit genug besetzt und weist dabei die nötige Qualität nach. Die Elf von Trainer Steffen Kretz darf im kommenden März mit der Hoffnung auf den Titel wieder starten. Richten soll es der gleiche Kader, nachdem der Coach kurz vor dem Vorrundenabschluss sagte: "Wir sind absolut zufrieden mit unserem Kader und haben keine Transfers geplant."

Eine Überraschung in der Spitzengruppe Mit dem FV Fortuna Heddesheim, dem 1.FC Bruchsal und GU-Türk. SV Pforzheim tummeln sich drei weitere Konkurrenten in der Spitzengruppe, die genau dort erwartet wurden. Die vermeintlich größte positive Überraschung ist der VfB Eppingen. Der Vorjahressechste lieferte kontinuierlich ab und erwies sich als ein Meister der Effizienz. Vier seiner neun Siege hat der VfB mit nur einem Tor Vorsprung errungen und dabei unter anderem Auswärtserfolge in Heddesheim und in Mühlhausen errungen. "Wir befinden uns auf einem sehr guten Weg", analysiert Eppingens Sportlicher Leiter Oliver Späth das erste Halbjahr zurückhaltend und will die Mannschaft eher auf dem Feld Taten sprechen lassen sehen.

Andreas Kocher (2.v.r.) ist beim FC-Astoria Walldorf II nicht mehr wegzudenken. – Foto: Foto Pfeifer

Die Torjäger Ungefähr vier Kicker dürfen sich Hoffnungen auf die Torjägerkanone machen. Ganz oben steht, fast schon erwartungsgemäß, Fabian Geckle. Heddesheims Neuzugang verfügt über eine eingebaute Torgarantie, der 30-Jährige hat in 315 Spielen über zehn Jahre zwischen Landesliga- und Verbandsliga schier unglaubliche 276 Treffer erzielt. Diese Runde sind es bislang 18 Buden. In Lauerstellung befinden sich Manuel Ludwig vom FC-Astoria Walldorf II (14), Steffen Foshag von der DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal (12) sowie Tim-Sebastian Buchheister vom 1.FC Mühlhausen (11). Dünnes Mittelfeld Rein theoretisch ist für den FC-Astoria Walldorf II, den FC Zuzenhausen und die SG Heidelberg-Kirchheim nach oben, wie nach unten noch alles drin. Realistisch gesehen läuft es für diese drei Klubs auf eine zweite Saisonhälfte ohne allzu große Spannung hinaus. Die jeweiligen Teams sind ausgeglichen besetzt, wobei Walldorf und Zuzenhausen in Bestbesetzung durchaus Spitzengruppen-Potenzial besitzen.

Kirchheim (blau) hat sich im Mittelfeld festgesetzt. Bruchsal (schwarz) hat die Meisterschaft im Blick. – Foto: Y. Le Madon

Bei der SGK ist gegen Vorrundenende immer größere Erleichterung das vorherrschende Gefühl gewesen. "Der 1:0-Siegtreffer beim Waldhof in der 92. Minute hatte natürlich eine enorm große befreiende Wirkung", sagt SKG-Trainer Manuel Moser mit Bezug zum Heimsieg am 1. November, dem drei weitere Dreier in Serie und der Sprung ins Mittelfeld folgten. Dieser kurze Zwischensprint beschert den Süd-Heidelbergern eine entspannte Winterpause. Trendwende erwünscht Am Trainerstuhl wird nicht gerüttelt bei der DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal. "Nobert Kirschner genießt unser absolutes Vertrauen", versichert Sportchef Christoph Dostal, der vielmehr die Spieler in die Pflicht nimmt, um die enttäuschende Vorrunde ab März vergessen zu machen. Er fordert: "Ich möchte den gleichen Biss unserer Jungs sehen, wie ihn zuletzt unsere direkten Konkurrenten an den Tag gelegt haben." Der Aufsteiger vom Köpfel ist gut in die Runde gestartet, nur kam nach dem 3:1-Coup beim Waldhof am sechsten Spieltag Mitte September bis zur Winterpause lediglich ein Pünktchen dazu. Das fordert geradezu personelle Verstärkungen im Winter und Dostal bestätigt: "Wir haben gesehen, dass es so nicht reicht und deshalb schauen wir danach, in der Winterpause den ein oder anderen Spieler dazuzubekommen."