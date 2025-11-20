Die Bezirksliga Weser-Ems steuert mit großen Schritten auf die Winterpause zu, doch bevor es soweit ist, wartet am 19. Spieltag noch einmal ein hochspannendes Programm. An der Tabellenspitze liefern sich gleich mehrere Teams ein enges Rennen, während im Tabellenkeller jeder Punkt überlebenswichtig ist. Besonders brisant: Viele Mannschaften treffen in direkten Duellen auf Konkurrenten aus ihrem jeweiligen Tabellenbereich, was zusätzliche Würze in diesen Spieltag bringt.

Beide Teams befinden sich im Mittelfeld der Tabelle, wobei Lastrup mit 22 Punkten leicht im Vorteil ist. Molbergen zeigt in dieser Saison zwei Gesichter: defensiv solide, aber offensiv häufig zu harmlos. Lastrup möchte nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen wieder Stabilität auf dem eigenen Platz zeigen. Molbergen braucht dringend Punkte, um sich aus der unteren Tabellenregion zu lösen.

Der SV Petersdorf steckt mit nur 17 Punkten tief im Tabellenkeller und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Mit Thüle kommt allerdings der Tabellenzweite, der bislang nur zwei Niederlagen kassiert hat und zuletzt immer wieder seine Offensivstärke zeigte. Die Gäste haben 49 Tore erzielt und gehören damit zu den gefährlichsten Teams der Liga. Petersdorf wird über Kampf und Kompaktheit kommen müssen, um eine Überraschung zu erzwingen.

Höltinghausen steckt nach einigen deutlichen Niederlagen weiterhin im unteren Mittelfeld fest. Goldenstedt steht mit nur zehn Punkten auf einem Abstiegsplatz und zählt zu den formschwächsten Teams der Liga. Die Gastgeber wollen vor heimischem Publikum Wiedergutmachung leisten und an ihre starken Auftritte zu Saisonbeginn anknüpfen. Goldenstedt braucht dringend mehr defensive Stabilität, um nicht weiter an Boden zu verlieren.

Altenoythe geht als formstarker Tabellenvierter in die Partie und hat weiterhin realistische Chancen, ganz oben anzugreifen. Bethen kämpft dagegen als Tabellen-13. gegen den Abstieg und kassierte mit bereits 42 Gegentoren zu viele einfache Treffer. Die Hausherren überzeugen besonders durch ihre stabile Defensive und Effizienz im Abschluss. Bethen muss kompakter stehen, wenn man beim Favoriten etwas mitnehmen will.

Visbek ist mit nur zehn Punkten Tabellen-Vorletzter und hat die schlechteste Defensive der Liga. Friesoythe dagegen rangiert im stabilen Mittelfeld und spielt eine solide Saison, obwohl die Konstanz manchmal fehlt. Für die Gäste ist ein Sieg Pflicht, um den Anschluss nach oben nicht komplett zu verlieren. Visbek braucht ein kleines Fußballwunder, um gegen Hansa etwas Zählbares mitzunehmen.

Oythe spielt eine überragende Saison, führt gemeinsam mit Thüle und Lutten die Liga an und hat die beste Offensive (55 Tore). Osterfeine steht im unteren Mittelfeld, kann aber durch unverhoffte Ausreißer nach oben überraschen – wie die elf Tore gegen Visbek zeigten. Der VfL geht dennoch als klarer Favorit in die Partie, besonders aufgrund seiner Heimstärke. Osterfeine muss defensiv stabil und mutig auftreten, um Oythe ernsthaft gefährden zu können.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne Amasya Lohne RW Damme RW Damme 14:00 PUSH

Amasya Spor ist Vorletzter und hat immense Probleme in der Defensive, wie bereits 44 Gegentore verdeutlichen. RW Damme spielt eine solide Saison, steht auf Platz fünf und verfügt über eine der torgefährlichsten Offensiven der Liga. Die Gäste gehen als klarer Favorit in dieses Duell. Lohne wird versuchen müssen, über Konter gefährlich zu werden und gleichzeitig die eigenen Fehler zu minimieren.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr SV Holdorf SV Holdorf GW Brockdorf GW Brockdorf 14:00 PUSH