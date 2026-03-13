Fünffacher Nachwuchs-Schub für den TuS Eintracht Hinte Talente aus der JSG-A-Jugend schließen sich der Herrenabteilung an von Redaktion · Heute, 09:55 Uhr · 0 Leser

Der TuS Eintracht Hinte setzt weiter auf die eigene Jugend: Gleich fünf Spieler aus der A-Jugend der JSG der Gemeinde Hinte rücken in den Herrenbereich auf und sollen künftig frische Impulse liefern.

Der TuS Eintracht Hinte treibt die Verjüngung seiner Herrenabteilung weiter voran. Gleich fünf Talente aus der A-Jugend der JSG der Gemeinde Hinte haben sich entschieden, künftig für den TuS aufzulaufen. Mit Torben Hoffmann, Bernd Alberts-Tammena, Felix Hoffmann, Justin Terveen und Bjarne de Vries rücken damit weitere Nachwuchsspieler aus der eigenen Region in den Herrenbereich auf. Torben Hoffmann bringt als Linksfuß zusätzliche Variabilität in den Kader. Der vielseitig einsetzbare Spieler kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden und erweitert damit die taktischen Optionen.

Bernd Alberts-Tammena, der aus Hinte stammt, ist im zentralen Mittelfeld zuhause und soll dort für Stabilität sorgen. Offensiv flexibel einsetzbar ist hingegen Felix Hoffmann, der als Allrounder in der Offensive zusätzliche Möglichkeiten eröffnet. Auch Justin Terveen verstärkt künftig den TuS. Der gebürtige Krummhörner fühlt sich in Hinte „pudelwohl“ und soll vor allem die Defensivreihen verstärken.