Allgemeines
Frintrop startet mit einem 7:1-Sieg.
Frintrop startet mit einem 7:1-Sieg.

Fünffacher Michels für Schonnebeck, Frintrop macht es deutlich

Kreisliga A Essen: Tagessieger in den Essener Kreisliga waren Türkiyemspor Essen in Gruppe 1 und der SC Frintrop in Gruppe 2 mit jeweils überdeutlichen Siegen.

Kreisliga A1 Essen
Kreisliga A2 Essen
TGD Essen
Schonnebeck II
RuWa Dellwig

Beide Essener A-Ligen waren vor Saisonbeginn recht schwer einzuschätzen. Der SC Frintrop und Türkiyemspor Essen feierten zum Auftakt nun klare Siege, die es in den kommenden Wochen zu bestätigen gilt.

________________

So lief der 1. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

Auftakt nach Maß für die Zweitvertretung der SpVg Schonnebeck. Gegen den Vorjahres-Fünften Bader SV gelang direkt ein 6:1-Kantersieg. Justin-Marcus Michels gelangen gleich fünf Treffer. An die Tabellenführung ballerte sich jedoch zunächst Türkiyempsor Essen, das TuSEM Essen II mit 8:0 überrollte. Auch der SV Borbeck darf nach dem 4:0-Sieg gegen den Essener SC Preußen überaus zufrieden mit dem ersten Spiel nach dem Aufstieg sein.

Heute, 11:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf II
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck II
2
1
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
3
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
0
2
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen II
8
0
Abpfiff

Heute, 13:15 Uhr
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
0
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
1
6
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
FC Saloniki Essen
FC Saloniki EssenFC Saloniki
5
4
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
Sportfreunde Altenessen
Sportfreunde AltenessenSF Altenes.
2
1
Abpfiff

SuS Haarzopf II – SG Essen-Schönebeck II 2:1
SuS Haarzopf II: Gerrit Schwiertz, Philipp Strahler, Nils Zander, Marvin Schütte, Dominik Borutzki, Julian Dusy, Leon Rehmann (46. Nils Zander), Jan Baumann (85. David Strahler), Felix Scheider (74. Dennis Behlau), Marc Enger (20. Andre Trienenjost) (64. Tim Seidel) - Trainer: Kevin Lehnhoff
SG Essen-Schönebeck II: Zaid Hraoui, Marlon Schmidt, Nikita Senk, Tom Ufermann, Moritz Justen (76. Mats Reinirkens), Maximilian Müller (69. Fynn Alexander Schröder) (86. Janis Sowa), Jacob Max Bojarzin (81. Daniel Wibbe), Fadi Ismail, Erik Thurm, Paul Leon Thumulla - Trainer: Silvain Wirkus
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Nikita Senk (31.), 1:1 Dominik Borutzki (40.), 2:1 Dominik Borutzki (55.)

RuWa Dellwig – Sportfreunde Altenessen 2:1
RuWa Dellwig: Jan Heinrich, Adum Yaw Aboagye (55. Uassim Hadi Ismail Sslo), Christian Szopa, Yasin Kinik, Yasin-Mehmet Yeter, Mehul Malhatra, Emirhan Güldogan, Ismail Cördük, Stanley Tetteh (71. Peter Akpe), Bünyamin Yigit (66. Leon Bolmatis), Julian Mali - Trainer: Christian Koch - Trainer: Sebastian Vietz
Sportfreunde Altenessen: Jean Heise, Michel-Pascal Roskowski, Ali Koaik, Yasar Askin, Tom Reinke (77. Jan-Lukas Nett), Julian Wittmann, Esat Uckan (58. Luca Simon), Vipul Bhardwaj, Jeremy James Jürgen Glymph, Isa Sahoneg Touray, Daniel Benli (64. Henrik Sabban) - Trainer: Erkan Sahin
Schiedsrichter: Tahsin Taskin (Essen) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Julian Mali (8.), 2:0 Yasin Kinik (38.), 2:1 Ali Koaik (47.)

DKSV Helene Essen – AL-ARZ Libanon 0:2
DKSV Helene Essen: Timucin Demirci, Mostafa Shikhmos, Omed Sherzad, Mahmut Gülnaz, Adrian Beqiri, Serhat Ursavas, Adem Arslan, Mazlum Kilicalp (72. Ferhat Erdal), Welat Er, Kevin Irak - Trainer: Ferhat Dogan
AL-ARZ Libanon: Issa Fakhro, Lindon Nuvaga Sanjela, Mohamed Chamdyn, Khaled El-Zein, Lars Anhalt (84. Siad Remmo), Ahrif Wendt, Rahim Dreypelcher (38. Gabriel Tesche), Ali Samir Simmo - Trainer: Eshref Rabushaj - Trainer: Ibrahim Ramadan
Schiedsrichter: Thomas Krüger (Essemn) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Kevin Irak (4. Eigentor), 0:2 Ahrif Wendt (75.)

Essener SC Preußen – SV Borbeck 0:4
Essener SC Preußen: Nico Fioretti, Lukasz Szymon Siemieniecki (85. Danial Rajabpour), Joel Schulten, Yaroslav Verych (80. Recep Erdogmus), Kevin Pascal Hansen (59. Eren Akdogan), Kenan Secgin, Volodymyr Buzeniuk, Benjamin Kapic, Onyu Kim (70. Michael-Detlef Andres), Jefferson Nguelwwu Nono, Willliam Chinedou Tahir Sener - Trainer: Manfred Schröder
SV Borbeck: Marvin Abeijon, Thomas Spiegelhoff (87. Miguel Grünberger), Yannik Hoffstadt, Kevin Sokhan Sanj (75. Marcel Weichert), Lukas Fabijan (68. Gillian Gabor Goik), Dustin Hoffmann (90. Tim Schöneweiss), Christian Maurer, Deniz Hotoglu (87. Luca Gastaldo), Yusef Hafez, Marcel Schlomm, Kai Hoffmann - Trainer: Kevin Betting
Schiedsrichter: Arda Gecgel - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Deniz Hotoglu (2.), 0:2 Yannik Hoffstadt (57.), 0:3 Marcel Weichert (85.), 0:4 Dustin Hoffmann (88.)

FC Stoppenberg – FC Karnap 07/27 3:1
FC Stoppenberg: Philipp Giordani, Oliver Abs, Felix Wessiepe, Simon Tigges, Lukas Baier, Jan Hillemann, Moritz Börner, Mohamed Lamine Toure, Noah Künzel, Antonio Lombardi, Dominik Jost - Trainer: Moritz Goczick - Trainer: Michael Wüsten
FC Karnap 07/27: Dominik Jaeger, Giuliano Pettinato, Emir-Berk Gürses, Eric Schweers, Thomas Michels, Eren Gürses, Oguzhan Can Erdogan, Michel-Pascal Fischer (46. Fatih Kandur), Pascal Brandner (80. Jasper de Groat), Edwin Kraft (46. Alp Ezici), Nico Labenz - Trainer: Björn Neumann - Trainer: Markus Erlebach
Schiedsrichter: David Monkam Tchawa - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Moritz Börner (2.), 2:0 Dominik Jost (20.), 2:1 Nico Labenz (89.), 3:1 Karol Szmelter (90.+3 Handelfmeter)

Türkiyemspor Essen – TuSEM Essen 1926 II 8:0
Türkiyemspor Essen: Rami Bashar Habeeb, Özgür Daglioglu (70. Mert Akyüz), Kubilay Kirlangic (52. Simon Adusei), Onur Caparlar, Volkan Yerek, Ivan Wetshemungu (70. Cemal Saat), Vitalij Nazarov, Ryoya Aota, Berkan Kiris (75. Advulj Kasumov), Emre Ayan, Charles Obinna Offor (70. Muhammed Erdogmus) - Trainer: Yunus Bucuka - Trainer: Hasan Fidan
TuSEM Essen 1926 II: Helmut Körfer, Fabio Caterisano, Rico Zölzer, Maximilian Porwollik, Joris Graf (72. Moritz Winkelmann), Justin Jansen, Emre Yildiz (72. Marius Kanter), Luca Alexander Klimmeck (52. Pedro Shamon), Iyed Slama (52. Hubertus Zapke), Giacomo Caterisano, Vincent Louis Eickholt - Trainer: Thomas Graf
Schiedsrichter: Mike Stamm (Gelsenkirchen) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Ivan Wetshemungu (12.), 2:0 Berkan Kiris (22.), 3:0 Emre Ayan (23.), 4:0 Emre Ayan (29.), 5:0 Berkan Kiris (31.), 6:0 Emre Ayan (37.), 7:0 Berkan Kiris (52.), 8:0 Ryoya Aota (81.)

Bader SV 91 – SpVg Schonnebeck II 1:6
Bader SV 91: Ilias El Ouriachi, Adil Escayd, Mohamed Doudouhi, Marouane Baouch, Youness Hrarach, Mustafa Hasbi, Marouane Bensameh, Oubayda El Ouamari, Mustapha Amroui, Ramazan Ali Khan, Mohamad Shiekh Yousef - Trainer: Naoufel Bouazza
SpVg Schonnebeck II: Simon Böhm, Marcel Michel Deszer, Pascal Hildesheim (70. Liron Jason Oteng-Adjei), Florian Schilling, Marvin Wolters (46. Arkadiusz Brenk), Okay Oruc (57. Alexander Hielscher), Bekir Kozak, Max Winkel (46. Pascal Trucksess), Ayman El Hany, Justin-Marcus Michels, Leonal Nkansah (46. Leotrim Kryeziu) - Trainer: Philipp Rosenberg - Trainer: Sven Wienecke
Schiedsrichter: Seyfullah Pakel - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Justin-Marcus Michels (5.), 1:1 Mohamad Shiekh Yousef (26.), 1:2 Justin-Marcus Michels (44.), 1:3 Justin-Marcus Michels (46.), 1:4 Bekir Kozak (55.), 1:5 Justin-Marcus Michels (56.), 1:6 Justin-Marcus Michels (79.)

DJK SG Altenessen – FC Saloniki Essen 5:4
DJK SG Altenessen: David Nowakowski, Robin Pinke, Rami Bosnjak, Wissem Ouafi, Ibrahim Erol Özbay, Stefan Geiger, Noah Dominik (68. Eldor Gashi), Berkan Özer, David Lucic, Fatih Güldogan (62. Donik Gashi), Kaan Kazim Karakus (73. Soufian Rami) - Trainer: Jörg Dohmann
FC Saloniki Essen: Adrian Wolbeck, Pascal Mitrentsis, Christos Tsikrikas, Emmanuel Darko (76. Atif Bhatti), Georgios Meladinis (88. Theodors Partalis), Jürgen Adolf (76. Sascha Parolin), Jude Chinonso Obiezu, Evangelos Mitsiotis - Trainer: Frank Zabinski
Schiedsrichter: Karsten Höll - Zuschauer: 98
Tore: 0:1 Evangelos Mitsiotis (36.), 1:1 Denizan Karakus (45.), 2:1 Stefan Geiger (47.), 3:1 David Lucic (49.), 4:1 Denizan Karakus (61.), 4:2 Evangelos Mitsiotis (63.), 4:3 Matheos Mavroudis (74.), 5:3 David Lucic (81.), 5:4 Evangelos Mitsiotis (85.)

________________

So geht es am nächsten Spieltag weiter

2. Spieltag
24.08.25 SV Borbeck - FC Stoppenberg
24.08.25 FC Karnap 07/27 - SuS Haarzopf II
24.08.25 SpVg Schonnebeck II - RuWa Dellwig
24.08.25 FC Saloniki Essen - Essener SC Preußen
24.08.25 SG Essen-Schönebeck II - Türkiyemspor Essen
24.08.25 Sportfreunde Altenessen - DKSV Helene Essen
24.08.25 TuSEM Essen 1926 II - Bader SV 91
24.08.25 AL-ARZ Libanon - DJK SG Altenessen

________________

So läuft der 1. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

Die Aufsteiger in Gruppe 2 hatten keinen einfachen Stand: Alle vier Neulinge von unten gingen leer aus - und das teils sogar mehr als deutlich: Der FSV Kettwig kassierte eine 1:7-Schlappe gegen Aufstiegskandidat SC Frintrop, der SV Leithe bekam wiederum gegen Croatia Essen mit einer 1:5-Pleite die Grenzen aufgezeigt. Einzige Punkteteilung: Alemannia Essen und Fortuna Bredeney trennten sich mit einem 1:1 ohne Sieger.

Heute, 14:00 Uhr
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
1
1

Heute, 13:00 Uhr
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV II
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh II
4
6
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
2
5
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
1
2
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard II
4
2
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
3
1
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
7
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
1
5
Abpfiff

DJK Adler Union Frintrop II – Preußen Eiberg 2:5
DJK Adler Union Frintrop II: Niclas Baldus, Simon Wanning, Marco Schoofs (89. Lukas Rotthäuser), Arda Günay, Jason Nau, Jan Sander, Björn Schraven, Maximilian Rustemeyer (63. Fabio Piria), Elias Brechmann (74. Noah Brechmann), Joel Ricardo Dicias, Alessio Berrini (61. Lukas Wahl) - Trainer: Udo Jonetat
Preußen Eiberg: Chris Hupe, Enrik Heller, Augusto Ganassin, Dennis Abrosimov, Andre Schönhardt (50. Nouredine Aarab), Jona-Philipp Henseler, Maximilian Schwab, Zaven Varjabetyan, Connor Bema (82. Marco Metzler), Kevin-Alexander Scheike, Anas Mouhtadi (65. Marvin Sinowzik) - Trainer: Thomas Cichon - Trainer: Christian Brangenberg
Schiedsrichter: Tobias Stemmer - Zuschauer: 20
Tore: 0:1 Connor Bema (18.), 0:2 Jona-Philipp Henseler (39.), 0:3 Jona-Philipp Henseler (55.), 1:3 Jan Sander (59.), 2:3 Marco Schoofs (65.), 2:4 Arda Günay (79. Eigentor), 2:5 Kevin-Alexander Scheike (86.)

TuS Holsterhausen – Teutonia Überruhr 3:1
TuS Holsterhausen: Tim Hillmann, Till Gruhs, Lukas Gruhs, Jonas Weiner, Fahd Ayiad Soliman Al Barouni (75. Florian Röttger), Paul Neumann, Alexandros Papachristos, Kilian Wolfgang Heinze, José Maria Inigo (75. Sam Wolf), Liam Elias Raueiser, Christopher Kräling - Trainer: Geoffrey Reich
Teutonia Überruhr: Philipp Hoffmeister, Oliver Kraus (68. Julian Jansen), Holger Vox, Jendrik Biebl, Pascal Nockmann, Roland Aßfelder, Florian von der Gathen, Matthias Rosenkranz, Mauritz Biebl, Luca Alexander Pötter, Markus Brochhagen (46. Steffen Müller) - Trainer: Bennett Dahlke
Schiedsrichter: Sahel Schaffa - Zuschauer: 55
Tore: 0:1 Florian von der Gathen (10.), 1:1 Liam Elias Raueiser (17.), 2:1 Roland Aßfelder (39. Eigentor), 3:1 Liam Elias Raueiser (84.)

Bader SV 91 II – ESC Rellinghausen II 4:6
Bader SV 91 II: Ali Demnati, Mohammed El Fikri, Majid Bennaman, Mimoun Sammar (52. Ramazan Ali Khan), Nassim El Bezzairi, Oubayda El Ouamari, Mohamed Sammar, Ahmad Alizzo (23. Achraf Hidki), Aiman Salmi, Nassim Kamboua - Trainer: Jamal Fechtali
ESC Rellinghausen II: Janik Rauer, Tim Czypull (46. Tobias Kimmeskamp), Mika Matthias Muth, Max Meisner (76. Maurice Öllrich), Marc-Luca Rathje, Marvin Otto (46. Tom Holz), Marcel Wagner (79. Luis Noah Meller), Christian Bartsch, Dominik Friedrichs, Nicolas Isho (46. Yusif Isho) - Trainer: Jerome Buchalik
Schiedsrichter: Andreas Roth (Essen) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Nassim Kamboua (3.), 2:0 Chakib El Hamraa (11.), 2:1 Nicolas Isho (12.), 2:2 Nicolas Isho (28.), 2:3 Tom Holz (68.), 2:4 Dominik Friedrichs (70.), 3:4 Nassim El Bezzairi (83. Foulelfmeter), 4:4 Nassim El Bezzairi (85. Handelfmeter), 4:5 Tom Holz (89.), 4:6 Dominik Friedrichs (90.)

TGD Essen-West – DJK Blau-Weiß Mintard II 4:2
TGD Essen-West: Alpcan Sen, Burak Pakdemirli, Joshua Darren Enudi (78. Kevin Okechukwu Ogbuju), Serhat Durmus (88. Ümit Özdemir), Jalil Shikhzadayev (60. Ray Ceka), Burak Mumcu, Luigi Brescia (76. Mert Aslaner), Özgür Akcapinar, Omar Filali, Sakvan Sulaiman (88. Mohammad Alsuwais) - Trainer: Dietmar Krause
DJK Blau-Weiß Mintard II: Jonas Hartz, Adrian Kozacki (73. Alexis Soukas), Moritz Ewers, Maximilian Ossmann, Jan Wittenberg (46. Hannes Welz), Daniel Czaika, Darius Kretschmann, Joshua Mantan, Nicolas Florian Meiss (46. Philipp Gerads), Max Gericke (66. Cassian Marc Vogel), Kevin Tole - Trainer: Tuna Tunceli
Schiedsrichter: Rahand Abdulrazaq - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Özgür Akcapinar (3.), 2:0 Sakvan Sulaiman (10.), 3:0 Joshua Darren Enudi (39.), 3:1 Max Gericke (56.), 3:2 Hannes Welz (63.), 4:2 Sakvan Sulaiman (67.)

SC Frintrop 05/21 – FSV Kettwig 7:1
SC Frintrop 05/21: Leon Laskowski, Amin Jaber (73. Dominique Wassi), Ilias Yaacoubi, Julian Ott, Kevin Steuke (53. Mohamed Allouche), David Laskowski, Patryk Niedzicki, Hüseyin Ünal (64. Niko Papadopoulos), Andrii Ollinyk (73. Kevin Voß), Robin Radtke, Shamon Hakimi (73. Rewan Assad) - Trainer: Kevin Voß
FSV Kettwig: Maximillian Heining, Marcel von Döringk, Tim Jona Stadtkowitz (84. Nils Bornträger), Marcel Dümpel, Antonius Döbbe, Marvin Töpfer (71. Leon Frömbger), Robin Littmann, Evangelos Petridis (53. Antonius Döbbe), Daniel Görbing, Marvin Willms (64. Jannis Mpalntoumis), Johan David Kolacek - Trainer: Efthimios Mpalntoumis
Schiedsrichter: Max Breddemann - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Robin Radtke (15.), 2:0 David Laskowski (37.), 3:0 Robin Radtke (39.), 4:0 Mohamed Allouche (54.), 5:0 Robin Radtke (63.), 6:0 Shamon Hakimi (64.), 7:0 Kevin Voß (80.), 7:1 Marcel Dümpel (84.)

Alemannia Essen – Fortuna Bredeney 1:1
Alemannia Essen: Erbay Aslan, Melih Turan, Enes Rusan Carkci, Oumar Touray Toure (77. Denis Katsani), Maximilian Danquah, Kwabena Fobiri (85. Genart Ferizi), Levent Nalbant, Oluwatosin Elijah Owolabi, Justice Kaminski (63. Dominik Milaszewski), Recep Durmus, Kagola Kourani Traore (58. Abou Touray-Toure) - Trainer: Serhat Hakan
Fortuna Bredeney: Daniel Stuart London, Simon Geiger, Tobias Koenen, Leonard Christian Vatter, Mirco Selle, Jona Benjamin Döllner (79. Tilo Golz), Issa Hassouni (79. Justin Schneemann), Keanu Volpe (72. Alexander Katemann), Benedikt Fuchs (72. Markus Mencel), Jannis Wrede, Marvin Löwenberg (61. Joel Ruhrus) - Trainer: Mark Theisen - Trainer: Raphael Becker
Schiedsrichter: Patrick Trela (Essen) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Benedikt Fuchs (63.), 1:1 Recep Durmus (90. Foulelfmeter)

SV Leithe – NK Croatia Essen 1:5
SV Leithe: Nico Bertling, Samer Halaoui (57. Orhan Caliskan), Tim Broschwig, Mustafa Yildirim, Luca Ballmann, Issa Mardnli (69. Ali Omairatte), Eugenio Ibruli (65. Stanislav Danilov), Sofian El Massoudi (57. Mahmoud Aslan), Niklas Winter, Sanassy Sovare, Bakir Issa - Trainer: Eyüp Caliskan
NK Croatia Essen: Marten Maximilian Koch, Vladimir Ulrich, Yannick Schotters, Justin Kotermann, Fehim Jusic (90. Dominik Mesquita), Ivan Marić, Luka Ljubić (86. Eduard Ulrich), Romeo Kesinovic, Ivan Ilias Cipetic (72. Mehdi Methnani), Antonio Ikić, Danilo Leon Ilievski (90. Lukas Galic) - Trainer: Marko Milković
Schiedsrichter: Felix Burmann (Konstanz) - Zuschauer: 70
Tore: 1:4 Justin Kotermann, 0:1 Ivan Ilias Cipetic (35. Foulelfmeter), 0:2 Romeo Kesinovic (45.), 0:3 Fehim Jusic (54.), 1:3 Sanassy Sovare (72. Foulelfmeter), 1:5 Antonio Ikić (89.)

SuS Niederbonsfeld – TuS Essen-West 81 1:2
SuS Niederbonsfeld: Lars Landmeyer, Hartmut Brand, Nico Kerkemeier, Yannik Weierstahl (53. Carlo Adrian Aiton Gonzaga Barrios), Ozan Aydin (72. Benyamin Ziani), Pierre Forster, Felix Hoffmann, Linus Michels, Yves-Aleksandar Mitrovic, Philipp Lindemann, Timo Kemper - Trainer: Marc Bläsing
TuS Essen-West 81: Nico Pernau, Jonas Wilhelm Kniel, Issa Erdogan / Harb, Seokkyoung Yoo (89. Nikhil Sachdeva), Mahmud Harb, Benedikt Beyer, Mohamed El-Zein (54. Daniel Sdzuj), Ahmed Kabbaj, Ritchie Idowu, Leon Martin Hagen (79. Steve-Tchouda Mkom) - Trainer: Mirko „Erde“ Erdmann
Schiedsrichter: Darvin Küsener - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Philipp Lindemann (23.), 1:1 Seokkyoung Yoo (46.), 1:2 Seokkyoung Yoo (55.)
Rot: Hartmut Brand (35./SuS Niederbonsfeld/)
Rot: Issa Erdogan / Harb (70./TuS Essen-West 81/)
Rot: Ahmed Kabbaj (72./TuS Essen-West 81/)
Besondere Vorkommnisse: Philipp Lindemann (SuS Niederbonsfeld) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (78.).

________________

So geht es am nächsten Spieltag weiter

2. Spieltag
22.08.25 Preußen Eiberg - Bader SV 91 II
24.08.25 ESC Rellinghausen II - SV Leithe
24.08.25 DJK Blau-Weiß Mintard II - SuS Niederbonsfeld
24.08.25 NK Croatia Essen - Alemannia Essen
24.08.25 Fortuna Bredeney - SC Frintrop 05/21
24.08.25 TuS Essen-West 81 - DJK Adler Union Frintrop II
24.08.25 FSV Kettwig - TuS Holsterhausen
24.08.25 Teutonia Überruhr - TGD Essen-West

____

Aufrufe: 017.8.2025, 21:17 Uhr
Markus BeckerAutor