Fünffacher Michels für Schonnebeck, Frintrop macht es deutlich

Beide Essener A-Ligen waren vor Saisonbeginn recht schwer einzuschätzen. Der SC Frintrop und Türkiyemspor Essen feierten zum Auftakt nun klare Siege, die es in den kommenden Wochen zu bestätigen gilt.
Auftakt nach Maß für die Zweitvertretung der SpVg Schonnebeck. Gegen den Vorjahres-Fünften Bader SV gelang direkt ein 6:1-Kantersieg. Justin-Marcus Michels gelangen gleich fünf Treffer. An die Tabellenführung ballerte sich jedoch zunächst Türkiyempsor Essen, das TuSEM Essen II mit 8:0 überrollte. Auch der SV Borbeck darf nach dem 4:0-Sieg gegen den Essener SC Preußen überaus zufrieden mit dem ersten Spiel nach dem Aufstieg sein.
2. Spieltag
24.08.25 SV Borbeck - FC Stoppenberg
24.08.25 FC Karnap 07/27 - SuS Haarzopf II
24.08.25 SpVg Schonnebeck II - RuWa Dellwig
24.08.25 FC Saloniki Essen - Essener SC Preußen
24.08.25 SG Essen-Schönebeck II - Türkiyemspor Essen
24.08.25 Sportfreunde Altenessen - DKSV Helene Essen
24.08.25 TuSEM Essen 1926 II - Bader SV 91
24.08.25 AL-ARZ Libanon - DJK SG Altenessen
Die Aufsteiger in Gruppe 2 hatten keinen einfachen Stand: Alle vier Neulinge von unten gingen leer aus - und das teils sogar mehr als deutlich: Der FSV Kettwig kassierte eine 1:7-Schlappe gegen Aufstiegskandidat SC Frintrop, der SV Leithe bekam wiederum gegen Croatia Essen mit einer 1:5-Pleite die Grenzen aufgezeigt. Einzige Punkteteilung: Alemannia Essen und Fortuna Bredeney trennten sich mit einem 1:1 ohne Sieger.
DJK Adler Union Frintrop II – Preußen Eiberg 2:5
DJK Adler Union Frintrop II: Niclas Baldus, Simon Wanning, Marco Schoofs (89. Lukas Rotthäuser), Arda Günay, Jason Nau, Jan Sander, Björn Schraven, Maximilian Rustemeyer (63. Fabio Piria), Elias Brechmann (74. Noah Brechmann), Joel Ricardo Dicias, Alessio Berrini (61. Lukas Wahl) - Trainer: Udo Jonetat
Preußen Eiberg: Chris Hupe, Enrik Heller, Augusto Ganassin, Dennis Abrosimov, Andre Schönhardt (50. Nouredine Aarab), Jona-Philipp Henseler, Maximilian Schwab, Zaven Varjabetyan, Connor Bema (82. Marco Metzler), Kevin-Alexander Scheike, Anas Mouhtadi (65. Marvin Sinowzik) - Trainer: Thomas Cichon - Trainer: Christian Brangenberg
Schiedsrichter: Tobias Stemmer - Zuschauer: 20
Tore: 0:1 Connor Bema (18.), 0:2 Jona-Philipp Henseler (39.), 0:3 Jona-Philipp Henseler (55.), 1:3 Jan Sander (59.), 2:3 Marco Schoofs (65.), 2:4 Arda Günay (79. Eigentor), 2:5 Kevin-Alexander Scheike (86.)
TuS Holsterhausen – Teutonia Überruhr 3:1
TuS Holsterhausen: Tim Hillmann, Till Gruhs, Lukas Gruhs, Jonas Weiner, Fahd Ayiad Soliman Al Barouni (75. Florian Röttger), Paul Neumann, Alexandros Papachristos, Kilian Wolfgang Heinze, José Maria Inigo (75. Sam Wolf), Liam Elias Raueiser, Christopher Kräling - Trainer: Geoffrey Reich
Teutonia Überruhr: Philipp Hoffmeister, Oliver Kraus (68. Julian Jansen), Holger Vox, Jendrik Biebl, Pascal Nockmann, Roland Aßfelder, Florian von der Gathen, Matthias Rosenkranz, Mauritz Biebl, Luca Alexander Pötter, Markus Brochhagen (46. Steffen Müller) - Trainer: Bennett Dahlke
Schiedsrichter: Sahel Schaffa - Zuschauer: 55
Tore: 0:1 Florian von der Gathen (10.), 1:1 Liam Elias Raueiser (17.), 2:1 Roland Aßfelder (39. Eigentor), 3:1 Liam Elias Raueiser (84.)
Bader SV 91 II – ESC Rellinghausen II 4:6
Bader SV 91 II: Ali Demnati, Mohammed El Fikri, Majid Bennaman, Mimoun Sammar (52. Ramazan Ali Khan), Nassim El Bezzairi, Oubayda El Ouamari, Mohamed Sammar, Ahmad Alizzo (23. Achraf Hidki), Aiman Salmi, Nassim Kamboua - Trainer: Jamal Fechtali
ESC Rellinghausen II: Janik Rauer, Tim Czypull (46. Tobias Kimmeskamp), Mika Matthias Muth, Max Meisner (76. Maurice Öllrich), Marc-Luca Rathje, Marvin Otto (46. Tom Holz), Marcel Wagner (79. Luis Noah Meller), Christian Bartsch, Dominik Friedrichs, Nicolas Isho (46. Yusif Isho) - Trainer: Jerome Buchalik
Schiedsrichter: Andreas Roth (Essen) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Nassim Kamboua (3.), 2:0 Chakib El Hamraa (11.), 2:1 Nicolas Isho (12.), 2:2 Nicolas Isho (28.), 2:3 Tom Holz (68.), 2:4 Dominik Friedrichs (70.), 3:4 Nassim El Bezzairi (83. Foulelfmeter), 4:4 Nassim El Bezzairi (85. Handelfmeter), 4:5 Tom Holz (89.), 4:6 Dominik Friedrichs (90.)
TGD Essen-West – DJK Blau-Weiß Mintard II 4:2
TGD Essen-West: Alpcan Sen, Burak Pakdemirli, Joshua Darren Enudi (78. Kevin Okechukwu Ogbuju), Serhat Durmus (88. Ümit Özdemir), Jalil Shikhzadayev (60. Ray Ceka), Burak Mumcu, Luigi Brescia (76. Mert Aslaner), Özgür Akcapinar, Omar Filali, Sakvan Sulaiman (88. Mohammad Alsuwais) - Trainer: Dietmar Krause
DJK Blau-Weiß Mintard II: Jonas Hartz, Adrian Kozacki (73. Alexis Soukas), Moritz Ewers, Maximilian Ossmann, Jan Wittenberg (46. Hannes Welz), Daniel Czaika, Darius Kretschmann, Joshua Mantan, Nicolas Florian Meiss (46. Philipp Gerads), Max Gericke (66. Cassian Marc Vogel), Kevin Tole - Trainer: Tuna Tunceli
Schiedsrichter: Rahand Abdulrazaq - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Özgür Akcapinar (3.), 2:0 Sakvan Sulaiman (10.), 3:0 Joshua Darren Enudi (39.), 3:1 Max Gericke (56.), 3:2 Hannes Welz (63.), 4:2 Sakvan Sulaiman (67.)
SC Frintrop 05/21 – FSV Kettwig 7:1
SC Frintrop 05/21: Leon Laskowski, Amin Jaber (73. Dominique Wassi), Ilias Yaacoubi, Julian Ott, Kevin Steuke (53. Mohamed Allouche), David Laskowski, Patryk Niedzicki, Hüseyin Ünal (64. Niko Papadopoulos), Andrii Ollinyk (73. Kevin Voß), Robin Radtke, Shamon Hakimi (73. Rewan Assad) - Trainer: Kevin Voß
FSV Kettwig: Maximillian Heining, Marcel von Döringk, Tim Jona Stadtkowitz (84. Nils Bornträger), Marcel Dümpel, Antonius Döbbe, Marvin Töpfer (71. Leon Frömbger), Robin Littmann, Evangelos Petridis (53. Antonius Döbbe), Daniel Görbing, Marvin Willms (64. Jannis Mpalntoumis), Johan David Kolacek - Trainer: Efthimios Mpalntoumis
Schiedsrichter: Max Breddemann - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Robin Radtke (15.), 2:0 David Laskowski (37.), 3:0 Robin Radtke (39.), 4:0 Mohamed Allouche (54.), 5:0 Robin Radtke (63.), 6:0 Shamon Hakimi (64.), 7:0 Kevin Voß (80.), 7:1 Marcel Dümpel (84.)
Alemannia Essen – Fortuna Bredeney 1:1
Alemannia Essen: Erbay Aslan, Melih Turan, Enes Rusan Carkci, Oumar Touray Toure (77. Denis Katsani), Maximilian Danquah, Kwabena Fobiri (85. Genart Ferizi), Levent Nalbant, Oluwatosin Elijah Owolabi, Justice Kaminski (63. Dominik Milaszewski), Recep Durmus, Kagola Kourani Traore (58. Abou Touray-Toure) - Trainer: Serhat Hakan
Fortuna Bredeney: Daniel Stuart London, Simon Geiger, Tobias Koenen, Leonard Christian Vatter, Mirco Selle, Jona Benjamin Döllner (79. Tilo Golz), Issa Hassouni (79. Justin Schneemann), Keanu Volpe (72. Alexander Katemann), Benedikt Fuchs (72. Markus Mencel), Jannis Wrede, Marvin Löwenberg (61. Joel Ruhrus) - Trainer: Mark Theisen - Trainer: Raphael Becker
Schiedsrichter: Patrick Trela (Essen) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Benedikt Fuchs (63.), 1:1 Recep Durmus (90. Foulelfmeter)
SV Leithe – NK Croatia Essen 1:5
SV Leithe: Nico Bertling, Samer Halaoui (57. Orhan Caliskan), Tim Broschwig, Mustafa Yildirim, Luca Ballmann, Issa Mardnli (69. Ali Omairatte), Eugenio Ibruli (65. Stanislav Danilov), Sofian El Massoudi (57. Mahmoud Aslan), Niklas Winter, Sanassy Sovare, Bakir Issa - Trainer: Eyüp Caliskan
NK Croatia Essen: Marten Maximilian Koch, Vladimir Ulrich, Yannick Schotters, Justin Kotermann, Fehim Jusic (90. Dominik Mesquita), Ivan Marić, Luka Ljubić (86. Eduard Ulrich), Romeo Kesinovic, Ivan Ilias Cipetic (72. Mehdi Methnani), Antonio Ikić, Danilo Leon Ilievski (90. Lukas Galic) - Trainer: Marko Milković
Schiedsrichter: Felix Burmann (Konstanz) - Zuschauer: 70
Tore: 1:4 Justin Kotermann, 0:1 Ivan Ilias Cipetic (35. Foulelfmeter), 0:2 Romeo Kesinovic (45.), 0:3 Fehim Jusic (54.), 1:3 Sanassy Sovare (72. Foulelfmeter), 1:5 Antonio Ikić (89.)
SuS Niederbonsfeld – TuS Essen-West 81 1:2
SuS Niederbonsfeld: Lars Landmeyer, Hartmut Brand, Nico Kerkemeier, Yannik Weierstahl (53. Carlo Adrian Aiton Gonzaga Barrios), Ozan Aydin (72. Benyamin Ziani), Pierre Forster, Felix Hoffmann, Linus Michels, Yves-Aleksandar Mitrovic, Philipp Lindemann, Timo Kemper - Trainer: Marc Bläsing
TuS Essen-West 81: Nico Pernau, Jonas Wilhelm Kniel, Issa Erdogan / Harb, Seokkyoung Yoo (89. Nikhil Sachdeva), Mahmud Harb, Benedikt Beyer, Mohamed El-Zein (54. Daniel Sdzuj), Ahmed Kabbaj, Ritchie Idowu, Leon Martin Hagen (79. Steve-Tchouda Mkom) - Trainer: Mirko „Erde“ Erdmann
Schiedsrichter: Darvin Küsener - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Philipp Lindemann (23.), 1:1 Seokkyoung Yoo (46.), 1:2 Seokkyoung Yoo (55.)
Rot: Hartmut Brand (35./SuS Niederbonsfeld/)
Rot: Issa Erdogan / Harb (70./TuS Essen-West 81/)
Rot: Ahmed Kabbaj (72./TuS Essen-West 81/)
Besondere Vorkommnisse: Philipp Lindemann (SuS Niederbonsfeld) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (78.).
2. Spieltag
22.08.25 Preußen Eiberg - Bader SV 91 II
24.08.25 ESC Rellinghausen II - SV Leithe
24.08.25 DJK Blau-Weiß Mintard II - SuS Niederbonsfeld
24.08.25 NK Croatia Essen - Alemannia Essen
24.08.25 Fortuna Bredeney - SC Frintrop 05/21
24.08.25 TuS Essen-West 81 - DJK Adler Union Frintrop II
24.08.25 FSV Kettwig - TuS Holsterhausen
24.08.25 Teutonia Überruhr - TGD Essen-West
