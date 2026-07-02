Fünffacher Meisterjubel in Herzlake Fünf Meistertitel krönen die Saison des VfL Herzlake und der MSG Herzlake/Dohren/Holte von ZK · Heute, 07:38 Uhr · 0 Leser

– Foto: VfL Herzlake

Die Jugendabteilung des VfL Herzlake sowie der MSG Herzlake/Dohren/Holte blickt auf eine außergewöhnlich erfolgreiche Saison 2025/2026 zurück. Gleich fünf Mannschaften sicherten sich Meistertitel, die E-Mädchen feierten zusätzlich den Gewinn der Emslandmeisterschaft.

Erfolgreiche Saison in mehreren Altersklassen Mit gleich fünf Meisterschaften setzte die Jugendabteilung des VfL Herzlake gemeinsam mit der MSG Herzlake/Dohren/Holte ein starkes Ausrufezeichen zum Abschluss der Saison 2025/2026. Die Erfolge verteilen sich auf mehrere Altersklassen und unterstreichen die erfolgreiche Nachwuchsarbeit der Vereine.

Die E-Mädchen unter Trainer Markus Dröge sicherten sich den Meistertitel in der Kreisliga Staffel 2 und rundeten ihre starke Spielzeit mit dem Gewinn der Emslandmeisterschaft ab. Auch die E1-Jugend von Simon Lübken und Enver Gjelaj überzeugte mit einer starken Bilanz. Sieben Siege aus acht Spielen bedeuteten den souveränen Gewinn der Meisterschaft in der Kreisliga Staffel 2.

D- und C-Jugend setzen die Erfolgsserie fort Die D2-Jugend mit den Trainern Thomas Schleper und Frank Deters gewann den Meistertitel in der Kreisliga Mitte und belohnte sich damit für eine erfolgreiche Saison. Die D1-Jugend von Aron Vorwerk und Phillip Grüß blieb in der D-Jugend-Qualifikationsrunde Emsland/Grafschaft ungeschlagen und sicherte sich verdient den ersten Platz. Komplettiert wurde die beeindruckende Bilanz durch die C1-Jugend. Das Team von Ansgar Vorwerk und Bernhard Vorwerk belegte Rang eins in der Kreisliga A Emsland Mitte. Mit dem Meistertitel gelang gleichzeitig der direkte Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Der VfL Herzlake und die MSG Herzlake/Dohren/Holte gratulierten allen Spielerinnen, Spielern sowie den Trainerteams zu den Erfolgen und wünschten ihnen für die kommenden sportlichen Herausforderungen weiterhin viel Erfolg.