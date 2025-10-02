Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Velbert wartet noch auf den ersten Dreier. – Foto: SSVg Velbert 02
Fünffache Regionalliga-Action am Freitag beginnt mit Kellerduell
Am Tag der Deutschen Einheit herrscht beinahe volles Programm in der Regionalliga West. Um 14 Uhr hofft Tabellenschlusslicht SSVg Velbert auf die ersten Punkte gegen den SV Rödinghausen. Am Abend steigen dann noch vier weitere Partien.
Es könnte allmählich ungemütlich für die SSVg Velbert werden, klafft schon das erste kleine Loch auf die Nicht-Abstiegsplätze. Bei einer weitere Pleite gegen den SV Rödinghausen, der ebenfalls mehr als wackelig in die Saison gestartet ist, drohen die Blauen Löwen den Anschluss zu verlieren.
Am Abend geht es weiter mit dem FC Gütersloh, der gegen den SC Wiedenbrück den Rückstand auf Tabellenführer Fortuna Köln verkürzen möchte. Ebenso misst sich der 1. FC Bocholt zum Traditionsduell mit dem Wuppertaler SV. RW Oberhausen will gegen die U21 des SC Paderborn weiter nach oben klettern. Dazu kommt es zum Rhein-Derby der Reserven zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf.
