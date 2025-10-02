Fünffache Regionalliga-Action am Freitag beginnt mit Kellerduell

Es könnte allmählich ungemütlich für die SSVg Velbert werden, klafft schon das erste kleine Loch auf die Nicht-Abstiegsplätze. Bei einer weitere Pleite gegen den SV Rödinghausen, der ebenfalls mehr als wackelig in die Saison gestartet ist, drohen die Blauen Löwen den Anschluss zu verlieren.

Am Abend geht es weiter mit dem FC Gütersloh, der gegen den SC Wiedenbrück den Rückstand auf Tabellenführer Fortuna Köln verkürzen möchte. Ebenso misst sich der 1. FC Bocholt zum Traditionsduell mit dem Wuppertaler SV. RW Oberhausen will gegen die U21 des SC Paderborn weiter nach oben klettern. Dazu kommt es zum Rhein-Derby der Reserven zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf.