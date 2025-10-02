 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Velbert wartet noch auf den ersten Dreier.
Velbert wartet noch auf den ersten Dreier. – Foto: SSVg Velbert 02

Fünffache Regionalliga-Action am Freitag beginnt mit Kellerduell

Am Tag der Deutschen Einheit herrscht beinahe volles Programm in der Regionalliga West. Um 14 Uhr hofft Tabellenschlusslicht SSVg Velbert auf die ersten Punkte gegen den SV Rödinghausen. Am Abend steigen dann noch vier weitere Partien.

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Es könnte allmählich ungemütlich für die SSVg Velbert werden, klafft schon das erste kleine Loch auf die Nicht-Abstiegsplätze. Bei einer weitere Pleite gegen den SV Rödinghausen, der ebenfalls mehr als wackelig in die Saison gestartet ist, drohen die Blauen Löwen den Anschluss zu verlieren.

Am Abend geht es weiter mit dem FC Gütersloh, der gegen den SC Wiedenbrück den Rückstand auf Tabellenführer Fortuna Köln verkürzen möchte. Ebenso misst sich der 1. FC Bocholt zum Traditionsduell mit dem Wuppertaler SV. RW Oberhausen will gegen die U21 des SC Paderborn weiter nach oben klettern. Dazu kommt es zum Rhein-Derby der Reserven zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf.

_____

Liveticker: SSVg Velbert - SV Rödinghausen

Morgen, 14:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
14:00live

_____

Liveticker: FC Gütersloh - SC Wiedenbrück

Morgen, 18:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
18:00live

_____

Liveticker: 1. FC Bocholt- Wuppertaler SV

Morgen, 19:30 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
19:30live

_____

Liveticker: Fortuna Düsseldorf U23 - 1. FC Köln U21

Morgen, 19:30 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
19:30live

_____

Liveticker: RW Oberhausen - SC Paderborn U21

Morgen, 19:30 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
19:30live

_____

Liveticker: Fortuna Köln - Borussia Dortmund U23

Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
14:00live

_____

Liveticker: VfL Bochum U21 - SF Lotte

Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
14:00live

_____

Liveticker: Borussia Mönchengladbach U23 - SF Siegen

So., 05.10.2025, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
14:00live

_____

Liveticker: Bonner SC - FC Schalke 04 U23

So., 05.10.2025, 16:30 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
16:30live

_____

So geht es weiter

12. Spieltag
11.10.25 SC Paderborn 07 II - FC Gütersloh
17.10.25 FC Schalke 04 II - SC Fortuna Köln
18.10.25 Borussia Dortmund II - SSVg Velbert
18.10.25 SV Rödinghausen - 1. FC Bocholt
18.10.25 Sportfreunde Lotte - Borussia Mönchengladbach II
18.10.25 Sportfreunde Siegen - RW Oberhausen
18.10.25 SC Wiedenbrück - Fortuna Düsseldorf II
18.10.25 1. FC Köln II - Bonner SC
18.10.25 Wuppertaler SV - VfL Bochum II

_____

