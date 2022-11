Fünffache Junge führt SG Otterfing/Holzkirchen zum Sieg 5:1-Erfolg in Polling

Landkreis – Mit dem ersten Saisonsieg verabschieden sich die Damen der SG Otterfing/Holzkirchen in der Bezirksliga 1 in die Winterpause. Frau des Tages war Annina Junge, die alle fünf Treffer erzielte. In der Kreisklasse 2 konnten die Damen des SV Parsberg hingegen nicht bei der SG Farchant/Garmisch-Partenkirchen antreten, da zu viele Spielerinnen ausfielen. Die Punkte werden den Gastgeberinnen nun am grünen Tisch zugesprochen werden.