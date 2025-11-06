Fünferpackerin zieht in Bezirksliga 01 an Spitzenreiterin Moleh vorbei

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bezirksliga Oberbayern 01 in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Vom Verfolger zum Gejagten. Sandra Gillhuber springt von Platz drei der Torjägerliste auf den Sonnenplatz. Mit neun Treffern ist Gillhuber unangefochten die Nummer eins der Bezirksliga 01. Bei der SG St. Wolfgang/Lengdorf ist Gillhuber für 50 Prozent der Tore verantwortlich. Vor zwei Spieltagen glänzte die Angreiferin mit einem Fünferpack, mit 5:2 Auswärtserfolg in Waldhausen.

Aber auch der Tabellenführer TSV Aßling stellt eine Top-Torjägerin. Sandra Moleh verbesserte ihre Torbilanz auf sieben in den letzten dreißig Tagen. Zuvor stand die Aßlinger Angreiferin aber noch ganz oben auf dem Podium. Immer wieder netzt Moleh und gewinnt ihrer Mannschaft teilweise noch spät Punkte.