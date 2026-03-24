Fünferpacker zerlegt Kirchseeon – Egmating „mostermäßig zufrieden“ Fußball A-Klasse 6 von Redaktion Ebersberg · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

In die Mitte genommen: Grafings Tassilo Lindner (links) und Leonhard Oswald stoppten in einem torreichen Derby FCAP-Angreifer Peter Ovcarik. – Foto: SRO

Die Spielgemeinschaft Egmating zeigt starke Form gegen Waldtrudering. Lukas Kohl erzielt beim 8:0-Sieg der SCBV-Reserve fünf Tore.

Es läuft bei der Spielgemeinschaft. Mit dem 3:1-Sieg beim Tabellennachbarn TSV Waldtrudering II entfernte sich die Mannschaft von Spielertrainer Marc Koch in der A-Klasse 6 (München) wieder ein gutes Stück vom Abstiegsrang und wird mit der momentan gezeigten Form keine Berührungsängste mit der B-Klasse haben. „Es war eine sehr gute, erste Halbzeit von uns mit einer verdienten Führung“, lobte Abteilungsleiter Jürgen Werner den ersten Abschnitt. Koch (20.) und Kilian Emmerig (37.) trafen, die Heimelf steuerte ein Eigentor bei (9.). Nach einem Durchhänger zu Beginn der zweiten Halbzeit steigerte sich die SG wieder und brachte den Sieg über die Zeit, das 1:3 durch einen Strafstoß von Christopher Franz (69.) änderte nichts mehr.

Es wirkte fast wie Mitleid, als Ralf Rensch nach 61 Minuten Lukas Kohl auswechselte. Kohl hatte bis dahin sage und schreibe fünf Tore erzielt und die 5:0-Führung der Hausherren im Alleingang herausgeschossen (9., 16., 27., 52. und per Elfmeter in der 56.). Das Problem für den ATSV Kirchseeon II war, dass der eingewechselte David Pace da weitermachte, wo Kohl aufgehört hatte, und zwei Treffer markierte (63. und 75.). Den Schlusspunkt einer einseitigen Partie setzte Daniel Schmidt in der 77. Minute mit dem 8:0-Endstand. Kohl spielt eigentlich in der U19 des SC Baldham-Vaterstetten und erwischte einen Sahnetag. Rensch war mit der Leistung des Jungspundes sehr zufrieden, hob aber die Bedeutung des Kollektivs hervor: „Der Zusammenhalt der gesamten Mannschaft macht uns stark. Seine Mitspieler haben ihn richtig gut in Szene gesetzt.“ Entsprechend gut gefiel dem Coach die Darbietung am Sonntagnachmittag: „Ein verdienter Sieg gegen einen stärker erwarteten Gegner. Wir haben eine starke kämpferische Leistung gezeigt und die Einstellung von letzter Woche perfekt fortgesetzt.“

Auch wenn beim Abpfiff nur ein Zähler heraussprang, war Coach Thomas Brunner vom Spiel seiner Egmatinger mehr als angetan: „Unser bestes Saisonspiel“, schwärmte er nach dem 2:2 (1:1) auf eigenem Platz gegen Aschheims Zweite: „Ich bin monstermäßig zufrieden.“ Wobei er zum einen Alex Heiler im Auge hatte, der erstmals als Linksaußen agierte und prompt das 1:0 besorgte (15.). Im Zentrum der Lobeshymnen stand aber Johannes Öpp („eine Wahnsinns-Defensivleistung, bester Mann auf dem Platz“). Zu verhindern waren allerdings die beiden Gegentore (29./50.) nicht. Dank Berni Riedls (38) Routine und einer „Egmatinger Mannschaft, die ein absolut geiles Spiel ablieferte“, sowie Max Schadhausers Treffer zum 2:2 (63.) dürfte den Zuschauern die Partie noch eine Zeit lang im Gedächtnis bleiben. Wäre die Chancenverwertung noch einen Tick besser gewesen, der Egmatinger Trainer hätte seinem Team vor lauter Euphorie wohl ein Denkmal gesetzt.