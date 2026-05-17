Fünferpacker zerlegt Dachau 65 im Saisonfinale

Ein Sieg ist eigentlich Pflicht für Leon Pfeiffer (rechts) und seine Teamkollegen vom TSV Dachau 1865. – Foto: ro

Für beide Mannschaften ging es nur mehr um einen versöhnlichen Saisonabschluss. Da war die Motivation nicht so hoch wie sonst – und die taktische Disziplin sowie die Konzentration waren es auch nicht. Selcuk San merkte deshalb schnell, wie Dachau 1865 an diesem Tag zu knacken sein könnte: „Lange Bälle!“, rief der Memminger Trainer seinen Schützlingen auf dem Feld zu.

Am vergangenen Samstag fand im Stadion an der Jahnstraße das Landesliga-Spiel TSV Dachau 1865 gegen FC Memmingen II statt. Zwei beteiligte Fußballer werden diese Abschlusspartie der Saison 2025/26 garantiert so schnell nicht vergessen: 65-Tormann Marco Jakob und Memmingens Mittelstürmer Fabian Kroh. Jakob, weil er drei der sechs Gegentore verschuldet hatte (und dies auch uneingeschränkt auf seine Kappe nahm), und Kroh, weil er in der ersten Halbzeit alle fünf (!) Memminger Tore erzielte.

Das war am Samstag die schlichte Memminger Erfolgsformel. „Unsere Abwehr stand hoch, und unser Torwart blieb im Tor“, kommentierte Dachaus Trainer Christian Doll das 0:1 und das 1:4 durch Kroh – jeweils nach weiten Schlägen seiner Teamkollegen aus der eigenen Abwehr heraus. Das 0:3 zwischendrin erzielte Kroh, weil er Jakob den Ball abluchste und ungehindert aufs verwaiste Tor zuspazieren durfte.

In einem denkwürdigen Saisonfinale wären die Dachauer beinahe in Führung gegangen. Der Anpfiff von Schiedsrichter Stober war gerade Sekunden verklungen, da traf Lorenz Knöferl den Querbalken. Die zweite Topchance saß: Dino Burkic nagelte den Ball unhaltbar unter die Latte (25).

Die Dachauer hatten sich ob des Torerfolgs gerade fertig abgeklatscht, da fiel das 1:4. John Haist brachte die Dachauer nach einem Foul an Knöferl mit einem nicht ganz so souveränen Elfmeter noch einmal heran (34.), ehe Kroh seinen Fünferpack noch vor der Pause schnürte (42.).

Die zweite Halbzeit gehörte den Dachauern. Sie waren klar überlegen, hatten viele Abschlusssituationen. Das nächste Tor aber machte der Memminger Puis Schafft (64.). Haist durfte in der 84. Minute abermals zum Strafstoß antreten, vorausgangen war ein Foul an Leon Pfeiffer. Mittelstürmer Haist verwandelte diesmal sicher, mit 25 Toren schloss er die Saison somit ab. Nur Laurin Völlmerk vom TSV Aindling hat einmal mehr getroffen.